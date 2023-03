Il monitor 34″ curvo di Xiaomi è una gioia per gli occhi

Per massimizzare la produttività col telelavoro oppure per videogiocare ai massimi livelli non c’è niente di meglio che acquistare un monitor ultra-wide; nel caso, perché non approfittare dell’offerta attualmente attiva sullo Xiaomi Mi Curved da 34″?

Si tratta di un monitor in formato 21:9 e che è quindi del 30% più largo rispetto a un tradizionale schermo a 16:9, con caratteristiche di alto livello. La frequenza di aggiornamento infatti è di 144 Hz, ed è quindi ottima anche per i videogiochi fps d’azione grazie appunto alla sua risposta di soli 4 millisecondi.

Nello specifico monta un pannello WQHD con risoluzione pari a 3.440 x 1.440 pixel, 121% sRGB, color gamut 85% NTSC e 16,7 milioni di colori, con un rapporto di contrasto pari a 3000:1 e 300 nits di luminosità, quindi particolarmente brillante.

Tra le tecnologie più rilevanti segnaliamo la AMD Free-Sync che appunto rende il pannello particolarmente reattivo, e poi la modalità che azzera le luci blu, in modo da poter lavorare per diverse ore senza affaticare gli occhi. E proprio degli occhi è un valido alleato perché oltre al fatto che la misura rientra perfettamente nel campo visivo umano (quindi non bisogna spostare la testa di qua e di là per guardarlo tutto), riduce le distorsioni visive producendo immagini perfettamente allineate anche agli angoli.

Presenta cornici sottolissime di appena 2 millimetri, due prese HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4 per il collegamento al computer, oltre a una porta audio e quella per l’alimentazione.

Come ingombri siamo sugli 81 centimetri di lunghezza e 52 di altezza, e pesa intorno ai 10 chilogrammi. In confezione c’è tutto, compreso il piedistallo per appoggiarlo agevolmente su qualsiasi scrivania, ma chi vuole può eventualmente appenderlo anche alla parete.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 765,75 € risparmiate il 20% pagandolo 615,25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.