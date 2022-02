Anker Nano II 65W, piccolissimo e potentissimo è oggi in sconto a 39,99€

Se vi serve un caricabatterie potente, di grande qualità e alle minime dimensioni ecco la soluzione. Anker Nano II oggi è in sconto al prezzo minimo: 39,99 euro.

A questa cifra vi portate a casa il caricabatterie con il più favorevole rapporto tra potenza e dimensioni. Anker, un leader assoluto nel campo di questi accessori (non a caso vende anche su Apple Store alcuni dei suoi prodotti) ha messo insieme un caricabatterie con un ingombro non di molto superiore a quello di una comune spina ma con potenza incredibile: dalla sua porta USB-C possono uscire fino a 65W.

Anker, come abbiamo accennato, è uno specialista nel campo degli accessori. È stato tra i primi ad utilizzare nei suoi caricabatterie la tecnologia GaN. Nel caricabatterie Anker Nano II usa la seconda versione di questo sistema che permette di costruire caricabatterie piccolissimi ma molto potenti.

Anker Nano II è l’ultima versione di una lunga serie che abbiamo testato anche su Macitynet quando ha debuttato con l’Anker Nano, una pietra miliare per chi cerca caricabatterie piccoli ma potenti. L’Anker Nano ha fatto scuola e ora con Anker Nano II è possibile non solo ricaricare un iPhone alla sua massima potenza (18W) o un iPad Pro sempre al massimo (30W), ma anche un MacBook Air e persino un MacBook Pro 13 di nuova e vecchia generazione. I 65W sono anche sufficienti a tenere in vita un MacBook da 15 o 16 pollici, in pratica il computer continuerà a funzionare e sarà alimentato anche se non sarà possibile caricarlo mentre lo usate. Quando sarà spento si ricaricherà anche se ad una velocità più bassa rispetto a quella possibile con un caricabatterie da 90W.

Attualmente in commercio non esiste nulla di meglio a nostro giudizio se ci si pone l’obbiettivo di avere un caricabatterie da mettere letteralmente in tasca e ricaricare tutto quello che abbiamo a disposizione in fatto di tablet, smartphone e appunto anche PC. Basti pensare alle dimensioni e al costo del caricabatterie Apple da 61W.

L’importante è avere un cavo in grado di supportare la massiva velocità di ricarica (quello nella confezione degli iPad, dei Mac o degli iPhone va benissimo, in alternativa potete comprare, se vi serve, un cavo Lightning come questo oppure un cavo USB-C su USB-C come questo) e comprare l’Anker Nano II.

L’occasione viene offerta dallo sconto che riduce il prezzo del caricabatterie da 49,99 euro a 39,99 euro, un prezzo eccellente e il più basso che questo accessorio ha avuto fino ad oggi.