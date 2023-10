Google Pixel Fold diventa un interprete a doppio schermo

Durante l’evento Made by Google di mercoledì scorso, Google ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità per i Pixel, tra cui la modalità interprete a doppio schermo per il suo Pixel Fold. La nuova funzione di traduzione utilizza il display pieghevole del telefono per tradurre in entrambi i lati del dispositivo, così da essere funzionale al massimo durante una conversazione in tempo reale.

La modalità interprete a doppio schermo utilizza gli schermi interno ed esterno di Pixel Fold per permettere a due persone che parlano lingue diverse di comunicare faccia a faccia, visualizzando le parole tradotte in tempo reale. In questo modo, il proprietario che tiene in mano il Pixel Fold vedrà le parole pronunciate dal suo interlocutore sullo schermo interno, mentre l’altra persona farà altrettanto sul display esterno.

Anche se ci sono opzioni di traduzione per visualizzare entrambi i lati di una conversazione sullo stesso schermo per i telefoni non pieghevoli, esempio Google Translate e Apple Translate, la nuova modalità interprete a doppio schermo “riduce il tipico andirivieni che si verifica quando tutti devono condividere un singolo schermo”, come notato da Engadget.

Aggiornamenti Tablet Pixel

Oltre a questa novità per il Pixel Fold, anche il Tablet Pixel sta ricevendo aggiornamenti software in queste ore. La modalità Kids Space del tablet, una modalità per bambini per insegnare e intrattenere i più piccoli, ha ora una nuova barra di navigazione.

Inoltre, i proprietari del Tablet Pixel possono ora chiedere a Google Assistant di riprodurre podcast e notizie senza sbloccare il dispositivo mentre è in modalità Hub, ossia lo stato di visualizzazione smart a cui il tablet passa in automatico quando è collegato nella dock.

Altre novità

Inoltre, Google sta rilasciando diversi altri aggiornamenti software per Pixel, inclusa una nuova interfaccia fotocamera.

Inoltre, Android 14 porta nuove collezioni di orologi e sfondi e la possibilità di personalizzare le azioni rapide della schermata di blocco. L’azienda sta anche aggiungendo nuovi temi monocromatici da utilizzare con le app Google tramite il sistema di colore dinamico abbinato agli sfondi di Material You.

Gli aggiornamenti verranno implementati su Tablet Pixel e modelli precedenti di telefoni Pixel (come Pixel 5 / 5a e 4a) a partire da oggi.

Stranamente, i proprietari dei dispositivi più recenti (serie Pixel 7, serie Pixel 6 e Pixel Fold) potrebbero dover aspettare poche settimane prima di vedere le novità, perché Google ha dichiarato che gli aggiornamenti arriveranno “nelle prossime settimane”.