Anker Powerline+, cavo da USB-C a USB-C in sconto a soli 9,99 euro

Se avete comprato il nuovo iPad Pro con USB-C oppure avete uno smartphone, un tablet o un computer portatile con USB-C che desiderare ricaricare al massimo della velocità con il giusto alimentatore, comprate quello di Anker attualmente in offerta a soli 9,99 euro.

Quello in promozione è Anker Powerline+, un prodotto che fa del suo principale punto di forza il prezzo in rapporto alla qualità. E’ un cavo con spina USB-C da entrambe le estremità, quindi non solo si connette alle prese USB-C dei dispositivi ma anche a quelle ad alta potenza degli alimentatori di nuova generazione, garantendo così il massimo del trasferimento di energia.

E’ lungo 1,8 metri ovvero mediamente il doppio rispetto ai cavi più comuni ed è rinforzato da una doppia guaina in nylon che promette un’elevata resistenza alle torsioni e una lunga durabilità nel tempo. In quest’ottica aiutano anche i rinforzi interni in fibra di Aramide e i connettori saldati al laser, che aggiungono robustezza perfino all’estremità e alle giunture, ovvero in quei punti dove i cavi sono normalmente più soggetti ad usura.

Anker Powerline+ assicura fino a 480 Mb/s in velocità di trasferimento dati, praticamente circa 100 canzoni ogni 5 secondi. E’ venduto con un comodo astuccio che permette di regolarne la lunghezza e ne agevola il trasporto evitando nodi e grovigli. Il prezzo di listino è di 11 euro ma se inserite il codice X83GTC3V nel carrello potete ottenere un piccolo sconto e pagarlo soltanto 9,99 euro.