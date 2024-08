Il miglior speaker per i vostri soldi, Anker SoundCore 2 in sconto a 25 euro

Pubblicità Anker SoundCore 2, un’altoparlante Bluetooth per musica e telefonate in casa o all’aria aperta, grazie allo sconto di oggi è probabilmente il migliore che potete comprare oggi nel rapporto tra qualità e prezzo: solo 25,24 €, che è anche il suo miglior prezzo di sempre. Questa cassa promette ben 25 ore consecutive di autonomia con una sola carica, è capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata. Rispetto alla precedente versione che Macitynet aveva già avuto modo di provare, offre un suono potenziato da due altoparlanti da 6W, con tecnologia BassUp per bassi ancora più profondi. Inoltre è dotato di resistenza all’acqua e alla polvere per essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente. Ecco le caratteristiche essenziali presentate dal produttore bassi ottimizzata grazie ai doppi driver in neodimio

protezione IPX7 salvaguardia da pioggia, polvere, neve e spruzzi.

Tecnologia BassUp e una porta per bassi a spirale brevettata

Batteria da 5200 mAh per 24 ore di autonomia

Bluetooth 5.0 Tra le altre funzioni c’è anche la possibilità di accoppiare più casse per creare un ambiente stereo perfetto. Questo speaker costava quasi 50 euro, ora è sceso a 39,99 euro ma grazie ad una promozione oggi lo portate a casa a solo 25,24 euro il suo migliore prezzo di sempre.

Offerte Speciali Beats Pill, lo speaker perfetto per il vostro smartphone in sconto a solo 125 € Su Amazon è arrivato solo da qualche settimana Beats Pill, il nuovo speaker di alta qualtià del brand Apple. Musica potente e coinvolgente, autonomia fino a 24 ore e prezzo super speciale, solo 125 €, il 26% meno del prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.