Black Friday ultimo giorno, Belkin BoostCharge tripla carica veloce a 69,99€ caricabatterie incluso

Il Magsafe Apple troppo limitato o troppo caro? Non c'è problema, con il Black Friday comprate ad un prezzo superlativo il Belkin BoostCharge che fa molto di più e che pagate solo 69,99 €, caricabatterie incluso. Questo accessorio appartiene all'ultima generazione dei caricabatterie wireless, quella basata sulla tecnoloia Qi2. Questo significa che è in grado di ricaricare gli iPhone a 15W, la stessa potenza del MagSafe originale. È compatibile con le custodie MagSafe ufficiali, semplificando la ricarica, evitando di dover rimuovere la protezione per il proprio smartphone. Oltre che un iPhone alla massima velocità possibile, potrete ricaricare con esso anche un Apple Watch e gli AirPods con custodia wireless nello stesso istante. È importante sottolineare che questa versione ricarica velocemente anche gli Apple Watch dal 7 in avanti. Grazie a questa particolarità, molto rara, si risparmia parecchio tempo rispetto ad un caricabatterie tradizionale. Ovviamente, quando si tratta di design, Belkin non è secondo a nessuno, e Belkin BoostCharge Pro offre finiture di alta qualità, materiale che esteticamente si adatta perfettamente agli aiPhone e ad altri dispositivi Apple. Il design moderno si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, dall'ufficio al soggiorno. Il caricabatterie è anche pieghevole. Questo permette di impostare e regolare facilmente l'angolazione passando da orizzontale a verticale. Una volta piegato è perfetto anche per i viaggi. Come accennato, incluso nel prezzo c'è anche un caricabatterie, adatto a far funzionare questo accesso ma che potrete usare anche per ricaricare un iPhone o un qualunque altro smartphone e tablet. Il Belkin BoostCharge Pro costerebbe 119,99 euro, lo comprate a 69,99 €. Questo prezzo, speciale per il Black Friday è il migliore che abbiamo visto.

