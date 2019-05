Anker Soundcore Motion+, speaker Bluetooth 30W con BassUp in sconto a 79,99 euro

Anker Soundcore Motion+ è un altoparlante Bluetooth per musica e telefonate in casa o all’aria aperta che non si scarica dopo qualche ora di utilizzo, con 30W di potenza e acquistabile in promozione per 79,99 euro spedizione inclusa grazie ad un codice sconto.

Questa cassa promette infatti ben 12 ore consecutive di autonomia con una sola carica, è capace quindi di offrire musica di sottofondo e senza fili per un’intera giornata. Offre un sistema di altoparlanti da 30 W composto da due tweeter, woofer in neodimio e radiatori passivi, il tutto condito da tecnologia BassUp per bassi ancora più profondi.

Supporta la tecnologia Qualcomm aptX ed opera su una frequenza di banda che si estende da 50 Hz a 40 kHz associata ad un DSP avanzato. La batteria, da 6.700 mAh, si ricarica più velocemente grazie alla porta USB-C. Inoltre è dotato di resistenza all’acqua e alla polvere IPX7 per essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Anker Soundcore Motion+ costa 100 euro ma con il codice MOTION30 ottenete uno sconto di 20 euro e lo potete pagare soltanto 79,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.