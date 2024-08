Cambia sfondi e abbigliamento con Creati, l’app AI per fotografia su iPhone, Android e Mac

Pubblicità

Non buttate quella fotografia, anche se è un disastro, perché non tutto è ancora perduto: esiste infatti un’applicazione che sfrutta le tecnologie di intelligenza artificiale per correggere gli occhi chiusi e altre imperfezioni che rendono uno scatto normalmente degno di finire nel cestino.

L’app si chiama Creati ed è anche in grado di sostituire abbigliamento e sfondo in pochi minuti, permettendovi così di realizzare la foto perfetta per il curriculum anche se l’avete scattata nel bagno dell’Autogrill.

Il motto dell’app è «Trasforma facilmente le tue foto ordinarie in immagini di alta qualità da studio» ed è proprio vero perché qualsiasi fotografia, anche quella più banale, può ancora dare i suoi frutti sfruttando le ultime tecnologie in fatto di elaborazione grafica automatizzata, capaci di apportare profonde modifiche senza errori.

Questa applicazione fa risparmiare tempo e soldi all’utente comune che ha bisogno di realizzare una foto appropriata da allegare al curriculum, o che magari vuole divertirsi simulando vacanze e viaggi mai fatti; sia ad associazioni, negozi e attività di vario tipo che vogliono realizzare materiali di marketing d’effetto con costi sensibilmente inferiori a quelli generalmente richiesti da uno studio professionale.

L’app infatti si usa senza limiti con un abbonamento mensile di 7,99 € (oppure annuale a 39,99 €) e comprende una elaborazione più veloce, la rimozione della filigrana e l’accesso a tutti gli stili.

Come provarla gratis

Potete però provarla fin da subito senza spendere un Euro, tanto per capire come funziona, come lavora e cosa è effettivamente in grado di fare.

Tenete conto che nel momento in cui scriviamo – stando alle nostre prove – con una coda che parte dalla posizione 60 l’attesa sarà di circa due minuti per poter procedere all’elaborazione, mentre per quest’ultima l’app impiega all’incirca 20-30 secondi in base al tipo di modifica richiesta.

Come dicevamo si può usare per correggere una foto con gli occhi chiusi, oppure per cambiare l’outfit e lo sfondo, ma può anche applicare modifiche più profonde andando ad esempio a personalizzare il taglio o il colore di capelli, e persino l’espressione del volto.

Cosa serve

Il nome completo dell’app per iPhone è Creati: Gen AI Photo Editor mentre su Android si chiama Creati AI Photo Generator. Pesa poco meno di 200 MB e richiede almeno iOS 13.5, Android 7 o versioni successive, mentre per provarla dal Mac serve almeno macOS 12 e una macchina con processore M1 o successivi.

