L’auto con CarPlay piace di più

Un nuovo sondaggio pubblicato la scorsa settimana da J.D. Power rivela che i consumatori statunitensi continuano a preferire veicoli dotati di supporto per Apple CarPlay. E’ incredibile, oltre all’auto in sé, sembra che il sistema di infotainment possa essere uno dei fattori determinanti nell’acquisto di un veicolo.

Secondo lo studio annuale APEAL, la soddisfazione complessiva per i sistemi di infotainment a bordo dei veicoli è in media di 805 su una scala di 1.000 punti. Tuttavia, la soddisfazione è risultata più alta tra i proprietari che utilizzano Android Auto (832) e ancora più elevata tra quelli che utilizzano CarPlay (840).

Lo studio si basa sulle risposte di 99.144 proprietari di veicoli nuovi, con un modello di auto 2024, limitatamente agli Stati Uniti, intervistati dopo 90 giorni di utilizzo, mentre il periodo di raccolta dati è avvenuto dal luglio 2023 al maggio 2024.

CarPlay, solo consensi

CarPlay ha ottenuto risultati positivi nei sondaggi sulla soddisfazione dei veicoli sin dal suo lancio nel 2014, quindi questi ultimi risultati non sono una sorpresa. Tuttavia, arrivano in un momento in cui General Motors ha deciso, l’anno scorso, di non offrire più CarPlay e Android Auto nei suoi nuovi veicoli elettrici, preferendo invece un proprio sistema software.

Anche il produttore di veicoli elettrici Rivian, lo abbiamo ricordato di recente, preferisce il proprio software rispetto a CarPlay e, ironia della sorte, i motivi sono in linea con la filosofia di Apple.

Lo studio di J.D. Power sottolinea come queste case automobilistiche stiano di fatto sfidando una preferenza dei consumatori e resta da vedere se cambieranno mai la loro posizione.

Al contrario, marchi di lusso come Porsche e Aston Martin adotteranno la prossima generazione di CarPlay.

Il futuro di CarPlay

La versione di prossima generazione di CarPlay, annunciata da Apple nel 2022, non è ancora disponibile in nessun veicolo, ma il sito web di Apple indica che il lancio inizierà quest’anno.

Ricordiamo che la nuova versione di CarPlay sarà integrata su più schermi all’interno dei veicoli, offrirà un’app radio FM integrata e controlli dell’auto, come il clima e molto altro ancora.

Inoltre, sarà altamente personalizzabile, permettendo alle case automobilistiche di adattare il design del sistema ai propri veicoli.

A questp indirizzo un nostro articolo con tutto quello che bisogna sapere su CarPlay.