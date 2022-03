App iPhone usa AirPods per migliorare la postura

Se avete un iPhone e un paio di AirPods, scaricando Posture Pal potete migliorare la postura di collo e spalle. Questa applicazione, sviluppata da Jordi Bruin, è progettata proprio per aiutare le persone a mantenere la posizione corretta ed evitare così di distruggersi la schiena durante le lunghe ore di lavoro, mentre si gioca a un videogioco oppure mentre si guarda un film.

Bruin ha sviluppato alcune applicazioni interessanti negli ultimi mesi: una di queste è Navi, un client FaceTime che aggiunge sottotitoli e traduzioni in tempo reale tramite SharePlay. Con Posture Pal invece come dicevamo lo sviluppatore è riuscito a trovare il modo di migliorare la postura di collo e spalle usando il sensore di movimento negli AirPods.

«Alcuni anni fa ho acquistato un dispositivo per migliorare la mia postura che doveva essere attaccato alla parte posteriore del collo. Ho smesso di usarlo dopo pochi giorni perché mi sentivo un cyborg. Quando poi ho scoperto che c’era l’API per il rilevamento del movimento, mi sono reso conto che sarei stato in grado di creare lo stesso servizio ma in un formato meno invadente. Molte persone indossano gli AirPods tutto il giorno, quindi non dovranno modificare molto il proprio stile di vita».

Dopo aver installato l’app non si deve far altro che avviare la sessione: il sistema terrà traccia dell’inclinazione del collo e avviserà l’utente quando viene rilevata una postura sbagliata. Il sistema funziona anche quando l’app si trova in background, perciò si può sfruttare continuando ad usare il cellulare per altro. Se invece si sta guardando un film in TV, l’interfaccia può essere usata per tenere d’occhio la postura visivamente attraverso una giraffa animata e lo sfondo che cambia colore in base alla postura.

Per funzionare l’app ha bisogno di un paio di AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 3 o Beats Fit Pro. L’API utilizzata è quella introdotta con iOS 14 che sfrutta gli stessi dati di movimento per la funzione di Audio Spaziale. L’app si scarica su App Store, è disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano ed è gratuita: può essere utilizzata per un massimo di 10 minuti alla volta, mentre acquistando il pacchetto Pro a 1,99 euro è possibile rimuovere il limite di tempo, personalizzare la sensibilità del sistema, i colori, i tempi e l’icona dell’app.