Apple, ad aprile lascia il vice presidente cloud engineering

Michael Abbott, vice presidente cloud engineering di Apple, lascerà l’azienda ad aprile.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Abbott supervisiona l’infrastruttura cloud per servizi quali iCloud, iMessage, FaceTime e altri ancora.

Gurman riferisce che l’indiscrezione arriva da una persona che non vuole essere identificata e che Abbott è il secondo luogotenente che risponde a Eddy Cue (senior vice president Servicers) a lasciare quest’anno, un nome che si aggiunge ad altri che hanno già lasciato i ruoli di vice presidente nel 2022 e 2023.

Abbott era arrivato in Apple nel 2018 ed in precedenza aveva lavorato per aziende del mondo IT quali Twitter, Microsoft e Palm. Bloomberg sottolinea che il team guidato da Abbott e Apple hanno inizialmente investito fortemente nella costruzione dell’infrastruttura cloud “in casa”, ridimensionando successivamente tale scelta in favore di server ospitati da Amazon Web Services e Google Cloud.

All’inizio di quest’anno anno ha lasciato Apple anche Peter Stern, vice president responsabile dei servizi. Stern ha lavorato in Apple per oltre sei anni e da alcuni era visto come potenzialmente in grado di prendere il posto di Eddy Cue.

Il ruolo di Michael Abbott sarà assegnato a Jeff Robbin, Vice Presidente engineering di lunga data noto per essere il creatore di iTunes.