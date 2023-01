Apple ristruttura i servizi, lascia il dirigente Peter Stern

Apple sta ristrutturando le divisioni che si occupano di servizi e il vice presidente responsabile, Peter Stern, ha lasciato l’azienda.

A riferirlo è il sito Business Insider, spiegando che Peter, dirigente che ha contribuito a fare ottenere a Apple i diritti per la trasmissione di alcuni eventi sportivi su Apple TV+, avrebbe informato colleghi dell’intenzione di lasciare Cupertino per passare più tempo sull’East Coast.

Apple avrebbe deciso di riorganizzare i Servizi e le responsabilità che prima erano di Stern sarebbero state assegnate a tre distinte divisioni; uno dei dirigenti ai quali è stato assegnato il compito è Oliver Schusser, attualmente responsabile di Apple Music.

Stern, che alcune indiscrezioni indicavano come un possibile sostituto di Eddy Cue (Senior Vice President di Apple responsabile dei servizi) era responsabile di un’ampia gamma di attività della Mela legate agli abbonamenti e ampiamente responsabile delle attività commerciali di Apple TV+. Era uno dei 20 dirigenti che riportano a Eddy Cue.

Nei suoi sei anni trascorsi in Apple (è arrivato a settembre 2016), Stern ha contribuito a prodotti quali Arcade, Libri, Apple One, News+, Fitness+, iCloud+. Prima di arrivare in Apple era stato dirigente per Time Warner Cable. I colleghi lo descrivono come un uomo “brillante a sangue freddo”.

La divisione servizi di Apple continua a crescere anno dopo anno. L’azienda ha ottenuto 19,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale 2022 che è terminato a settembre, in salita del 5% rispetto al 2021: un numero no elevato rispetto alla crescita del 26% segnalata nello stesso periodo dell’anno precedente.