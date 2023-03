Pixel Watch costa 123 dollari a Google

Dopo anni di attesa, Google ha finalmente rilasciato il suo primo smartwatch l’anno scorso, il Pixel Watch. Adesso, si scopre che costruirne uno costa a Google quasi la metà del prezzo di listino al consumatore.

CounterPoint Research ha pubblicato oggi un’analisi bill-of-materials (BoM) sul Google Pixel Watch, scoprendo che lo smartwatch costa a Google circa 123 dollari in termini di materie prime. Il prezzo è riferito alla variante LTE dell’orologio, che viene venduto al dettaglio a 399 dollari negli Stati Uniti.

La maggior parte del costo di costruzione del Pixel Watch proviene dai suoi componenti di elaborazione, che occupano circa il 27% del costo totale. All’interno di questo costo c’è il chipset Exynos 9110 fornito da Samsung, supportato da un co-processore MIMXRT595S di NXP, oltre a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione forniti da Kingstone.

Il display (fornito da BoE) e il vetro di copertura (tagliato su misura da Corning) coprono oltre il 17% del costo totale. L’involucro e l’impermeabilizzazione, poi, occupano un 14,7% del costo totale, mentre i sensori impiegano l’8,3% del costo. Ancora, la batteria e i componenti di ricarica sommati richiedono a Google il 6% del costo totale.

Infine, la componente per la rete cellulare dell’orologio costituisce circa il 5% del costo totale, il che significa che il modello solo Wi-Fi probabilmente non è significativamente più economico per Google da produrre.

Se questi sono i costi di produzione, la differenza tra il costo al dettaglio del Pixel Watch e il costo delle sue materie prime non è particolarmente significativa. Counterpoint evidenzia che il costo del Pixel Watch è “un grande salto” rispetto ai precedenti smartwatch Fitbit. Non c’è alcuna menzione pubblica di quanto costa a Fitbit realizzare smartwatch come il Sense o il Versa, ma vengono venduti rispettivamente a 299 e 229 dollari.

Counterpoint ha anche precedentemente pubblicato un’analisi BoM per lo smartwatch di OnePlus, citando un costo di produzione di 68 dollari, con un prezzo di listino di 159 dollari.