Mac mini con M4 non avrà le porte USB-A

Il Mac mini con chip M4 non integrerà porte USB-A ma solo porte con attacco USB-C. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Blooomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Gurman scrive che il futuro Mac Mini M4 offrirà cinque porte USB-C ma nessuna porta USB-A di vecchia generazione (fino a 5 Gbps). Di tutti i nuovi Mac in arrivo, secondo il redattore di Bloomberg il Mac mini sarà quello con un design diverso rispetto ai precedenti modelli, un rinnovo che non si vedeva dal 2010, redesign arrivato all’epoca della presentazione di iPhone 4.

Per quanto riguarda le spedizioni, secondo Gurman i primi lotti sono già partiti dalla Cina e l’arrivo presso i magazzini distributori (in attesa dell’OK per la vendita) è previsto per i primi di settembre. Parliamo ad ogni modo della versione base; la variante top di gamma, con CPU M4 Pro – sempre secondo il redattore di Bloomberg – non arriverà prima di ottobre. Questo potrebbe voler dire che annunci specifici (riguardanti i Mac) arriveranno subito dopo la presentazione della lineup iPhone 16.

La versione M4 Pro di Mac mini è prevista con cinque porte USB-C (tre posteriori e due frontali); non mancherà la porta Ethernet, il connettore HDMI e il jack cuffia. L’attuale Mac mini (qui la nostra recensione del modello base) offre due porte Thunderbolt 4 nella variante M2 e quattro porte Thunderbolt 4 nella variante M2 Pro; sempre sull’attuale mini sono presenti: due porte USB‑A (fino a 5 Gbps), porta HDMI, porta Gigabit Ethernet (in fase di acquisto configurabile con 10Gb Ethernet) e Jack cuffie da 3,5 mm. Come memoria unificata sono previste varianti da 16GB e da 32GB.

A fine agosto è circolata una indiscrezione secondo la quale Apple starebbe testando almeno quattro nuovi Mac con chip M4, e che le prime macchine individuate sono etichettate con gli identificatori interni “16,1″, “16,2”, “16,3” e “16,10”.

A inizio agosto, sempre Gurman aveva riferito che i primi Mac con chip M4 dovrebbero essere iMac, MacBook Pro e, successivamente, Mac Mini. Per quanto riguarda MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro i nuovi modelli dovrebbero arrivare nel 2025.