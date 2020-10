Prime Day: offerte su giochi da tavolo Hasbro

Se volete comprare un gioco da tavolo da sfoderare durante le feste di Natale, con gli sconti Prime Day farete grossi affari. Alcuni dei titoli più famosi di Hasbro sono infatti in sconto solo per oggi salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Uno dei più famosi è Twister, classico gioco di abilità il cui scopo è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. In pratica una volta che i giocatori o le squadre si sono disposti alle estremità del tabellone, un altro giocatore o un arbitro fa ruotare la freccia girevole e a seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da eseguire.

Ad esempio potrebbe capitare di dover spostare una mano o un piede su un tondo di uno specifico colore (es. mano sinistra sul rosso). Tutti i giocatori dovranno portare a termine la mossa, dopo di che l’arbitro potrà far girare di nuovo la freccia.

All’inizio della partita le mosse sono molto semplici, ma via via la situazione si complica, gli intrecci di braccia e gambe diventano sempre più intricati e fatalmente qualcuno perderà l’equilibrio, cadendo sul tabellone o appoggiandovi una parte del corpo diversa da mani e piedi. Quel giocatore verrà immediatamente eliminato, e il gioco proseguirà in questo modo fino a che resterà sul campo un ultimo giocatore, che verrà istantaneamente proclamato campione di Twister.

Hasbro Gaming – Forza 4 Al Volo, Gioco in Scatola

In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino al 14 ott 20

Hasbro Gaming Affonda la Flotta con gli Aerei, Gioco in Scatola, Versione in Italiano, C3890103

In offerta a 18,99 € – invece di 22,99 €

sconto 17% – fino al 14 ott 20

Hasbro Gaming B2176 L’Allegro Chirurgo, Gioco in Scatola, Età 6+

In offerta a 14,99 € – invece di 26,90 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Hasbro Gaming Cluedo col fantasma di Mrs. White

In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 14 ott 20

Hasbro Gaming Non Calpestarla! Edizione Unicorno, Multicolore, E2645457

In offerta a 14,99 € – invece di 26,99 €

sconto 44% ; – fino al 14 ott 20

Hasbro Il Gioco della Vita, La Fantastica Signora Maisel, Gioco in Scatola, Versione in Inglese, Ispirato alla Serie Amazon Original Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 14 ott 20

Hasbro Jenga Fortnite, Gioco in Scatola

In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 14 ott 20

Hasbro Twister Gioco in Scatola Hasbro Gaming – versione 2020 in Italiano

In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 14 ott 20

Hasbro Monopoly – Fortnite Gioco in Scatola, Stagione 2, Edizione Italiana

In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino al 14 ott 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.