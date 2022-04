Apple aumenta la produzione di iPhone 13 nel secondo trimestre

Secondo quanto trapela dalla catena di fornitura, Apple ha in programma di aumentare la produzione degli iPhone 13 nel secondo trimestre in corso di quest’anno, che va da aprile a giugno. Il report di DigiTimes indica un aumento della produzione generale per iPhone 13, ma in particolare per i modelli top più costosi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max la cui produzione aumenterà fino a 10 milioni di unità in più.

Naturalmente si tratta di una buona notizia per tutti i fornitori e partner Apple interessati. Ma sopratutto il report rappresenta un segnale positivo dopo settimane in cui si succedono allarmi e preoccupazioni per le nuove restrizioni e stop completi dovuti alla pandemia in Cina, misure che il governo ha attivato in diverse aree in cui sono presenti decine e decine di fornitori Apple di ogni dimensione e importanza. Solo pochi giorni fa si era arrivati a temere lo stop completo della produzione in Cina per Apple e non solo.

Anche se DigiTimes non sempre risulta attendibile nel prevedere futuri prodotti Apple, la testata è più precisa sulle informazioni di prima mano dai costruttori grazie agli ottimi agganci nella catena di fornitura di Apple. Per i prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre è prevista l’eliminazione del modello mini da 5,4”, con iPhone 14 e iPhone 14 Pro da 6,1” e iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max da 6,7”: tutto quello che è merso finora è in questo approfondimento di macitynet.

Con ogni probabilità Apple offrirà ulteriori dettagli sui problemi di produzione dovuti alla pandemia in Cina nel corso della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre fiscale che si svolgerà giovedì 28 aprile. Durante l’evento potremo sapere di più sul fatturato di Apple e l’andamento delle vendite di Mac Studio, Studio Display, iPhone SE 2022 5G e iPad Air di ultima (quinta) generazione.