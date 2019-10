Otto programmi di grafica e fotoritocco Akvis ora compatibili con macOS Catalina

AKVIS offre serie di software artistici utili sia ai principianti sia ai professionisti. Tutti i programmi mettono sfruttano algoritmiproprietar per convertire foto in opere d’arte che consentono di creare capolavori digitale da qualsiasi immagine.

I software in quesstione imitano le più famose tecniche di disegno e pittura:

AKVIS AirBrush trasforma le foto in dipinti ad aerografo.

AKVIS Charcoal converte le foto in disegni a carboncino incredibilmente realistici.

AKVIS Draw trasforma le foto digitali in semplici schizzi che sembrano disegnati a mano.

AKVIS OilPaint crea suggestivi e autentici dipinti ad olio dalle foto.

AKVIS Pastel trasforma le foto in morbidi dipinti pastello pieni di colori luminosi dalla texture vellutata.

AKVIS Points genera dipinti con la tecnica del puntinismo nello stile di Georges Seurat e Paul Signac.

AKVIS Sketch crea disegni a matita in bianco e nero o a colori applicando diversi stili di disegno.

AKVIS Watercolor tramuta le foto in incantevoli dipinti ad acquerello.

Le recenti versioni offrono la piena compatibilità con macOS Catalina (10.15), il supporto per Adobe Photoshop Elements 2020, Corel PaintShop Pro 2020 e Corel Painter 2020, funzioinalità di elaborazione in batch con la nuova denominazione dei file, la possibilità di posizionare liberamente il testo o applicare una filigrana nella scheda Decorazione, il supporto per nuovi file RAW. Sono state integrate correzioni di bug e migliorata la stabilità generale.

I programmi in questione sono disponibili per PC con Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) e Mac con Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-10.15 (64-bit). Tutti i prodotti sono disponibili come applicazioni standalone e/o come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop ed altri editor di grafica. L’utente può scegliere qualsiasi edizione o utilizzarle entrambe.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare disponibili le versioni dimostrative. I programmi possono essere acquistati come prodotti separati a partire da € 45, oppure insieme con il bundle “Pacchetto Artistico”, con un sconto del 50%.