Apple Pencil terza generazione potrebbe essere così

Decine di anticipazioni puntano all’arrivo di un nuovo iPad Pro 12,9” con schermo mini LED e processore Apple A14 forse già entro questo mese di marzo: ora in rete appare una fotografia che sembra mostrare la presunta Apple Pencil di terza generazione.

Dall’immagine emerge un look diverso: mentre l’attuale Apple Pencil è in colore bianco opaco, quella di terza generazione sembra tornare alla plastica lucida come già fatto da Apple per il modello di prima generazione. La punta sostitutiva. C’è un altro dettaglio che si differenzia rispetto ai modelli ora a listino: la punta sostitutiva visibile in foto sembra più grande nella parte che va a inserirsi all’interno dello stilo.

Non si notano altri cambiamenti estetici e di design: lo stilo mantiene l’aspetto del modello di seconda generazione, quindi con un lato appiattito dotato di aggancio magnetico per essere posizionata su iPad Air e iPad Pro per la ricarica. Questo si differenzia dal modello di prima generazione che invece aveva un cappuccio rimovibile in alto per nascondere e proteggere il connettore Lightning per la ricarica.

Quanto esposto finora è tutto quello che è possibile constatare osservando la foto della presunta Apple Pencil di terza generazione, anche perché il leaker che si firma Mr White, solitamente piuttosto attendibile nell’anticipare le novità in arrivo da Cupertino, non offre ulteriori indizi. Occorre però rilevare che già lo scorso anno lo stesso Mr White aveva anticipato il possibile arrivo di Apple Pencil anche in colorazione nera, una previsione finora non materializzata.

Salvo queste due indiscrezioni, nulla è dato sapere sulle funzioni e novità possibili per questo dispositivo di input, salvo alcuni dei numerosi brevetti depositati da Apple che descrivono il possibile arrivo del feedback tattile e il campionamento dei colori. In ogni caso per prevedere le novità imminenti in arrivo da Apple più che i brevetti è consigliabile attenersi alle indiscrezioni che emergono da fornitori e produttori.

