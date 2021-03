Fantasian è il nuovo Final Fantasy in arrivo su Apple Arcade

Dagli autori di Final Fantasy arriverà su Apple Arcade Fantasian, un nuovo RPG di Mistwalker, lo studio responsabile anche della serie Blue Dragon e The Last One.

Secondo il teaser iniziale e alcuni commenti fatti in un’intervista a Polygon, il fondatore dello studio (e leggenda dei giochi di ruolo) Hironobu Sakaguchi, Fantasian fonderà mistero e magia con diorami fatti a mano. I personaggi e il resto del gioco vengono quindi sovrapposti a queste scene rotanti completamente dettagliate.

Ognuna di queste scene – ce ne saranno più di 150 – sono state realizzate da artisti dell’industria cinematografica giapponese “Tokusatsu”, alcuni dei quali hanno lavorato ai film Godzilla, Attack on Titan e Ultraman. Il gioco conterrà anche le musiche di Nobuo Uematsu, che ha anche composto la colonna sonora di alcuni dei più popolari giochi di Final Fantasy.

Il grande punto di partenza potrebbe essere il modo in cui si gestiscono gli incontri casuali, un mix di quel che avviene nella serie Final Fantasy di Sakaguchi e in altri JPRG come Dragon Quest Nel gioco sembra esserci un limite al numero di nemici che si possono evitare prima di affrontarli in un colpo solo, ma è un bel modo per concentrarsi sull’esplorazione o sulla storia e mantenere le battaglie disponibili quando si è pronti per una grande battaglia.

Le battaglie sembrano essere a turni, con attacchi in grado di colpire più nemici e posizioni per volta. I personaggi del giocatore sembrano confezionare la solita combinazione di HP e MP, e le battaglie stuzzicano un sistema di guardia e buff per complicare ulteriormente le cose.

Sebbene il gioco non abbia ancora una data di rilascio, arriverà presto su Apple Arcade, apparentemente come esclusiva, non si sa se temporale o meno. Sakaguchi è stato presentato nel teaser che potete apprezzare sopra, già mostrato agli sviluppatori di Apple Arcade nel marzo 2019.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, senza costi aggiuntivi. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.