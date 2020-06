Apple Design Award 2020: Apple premia le migliori app dell’anno

Chiusi i lavori della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2020 (tutti gli annunci e quello che c’è da sapere è riassunto in questo articolo di macitynet), Apple annuncia le migliori app vincitrici degli Apple Design Award 2020. Il prestigioso e ambito riconoscimento della multinazionale di Cupertino è assegnato ai software che per Apple si distinguono per «Il design eccezionale, innovazione, inventiva e realizzazione tecnica».

Quest’anno sono 8 le app vincitrici degli Apple Design Award 2020, equamente distribuite tra quattro app e quattro giochi. Qui di seguito riportiamo il nome delle app vincitrici e una sintesi delle motivazioni indicate da Cupertino per l’assegnazione del premio:

Darkroom è un apprezzato e potente editor per foto e video dotato di una interfaccia curata, elegante e facile da usare. Secondo Apple offre prestazioni elevate e controlli intuitivi sia per gli utenti casuali che i professionisti. Questo software sfrutta diverse tecnologie Apple, tra cui le API per la fotocamera, le azioni rapide nella schermata Home e menu contestuali.

L’app di animazione Looom prende ispirazione dagli strumenti di creazione musicale. Permette di creare animazioni in stop motion con grafica disegnata a mano: si tratta di un’app disponibile per iPad che sfrutta Apple Pencil e la Modalità Scura.



Shapr3D è una app CAD per iPad per il disegno tecnico e l’architettura. Mette a disposizione degli utenti un robusto set di strumenti per la modellazione 3D: sfrutta le tecnologie Apple ARKit per la realtà aumentata ed è in arrivo un aggiornamento che permetterà di sfruttare il sensore LiDAR presente negli iPad Pro 2020 di ultima generazione. Grazie al rilevamento della profondità e distanza degli oggetti l’app potrà creare in automatico piantine 2D accurate e modelli 3D di una stanza, che l’utente potrà poi impiegate come basi per progetti, disegni, modifiche. I nuovi progetti potranno essere visti in anteprima in realtà aumentata.

StaffPad trasforma gli spartiti musicali scritti a mano in spartiti digitali, uno strumento pensato per scrivere e comporre musica con iPad e Apple Pencil. Qui di seguito invece i quattro giochi premiati con gli Apple Design Award 2020:

Sayonara Wild Hearts (disponibile nell’abbonamento Apple Arcade), apprezzato fin dal lancio rappresenta dubbi e ostacoli della nostra pace interiore in sfrenate corse in motocicletta in paesaggi onirici e di fantasia. Sfrutta a piene mani Metal, Game Center, audio spaziale e anche il supporto per i controller di gioco.

In Sky: Children of the Light l’utente vola in paesaggi magici in stile cartoon per accompagnare delle creature celesti verso il loro paradiso di cui hanno smarrito la strada.

Song of Bloom conduce I giocatori in una storia raccontata con grafica e stili sempre diversi man mano che si procede risolvendo numerosi puzzle.

Infine in Where Cards Fall (disponibile in Apple Arcade) dobbiamo realizzare case e costruzioni con le carte: a ogni opera completata riportiamo alla memoria ricordi formativi.

«Ogni anno, gli sviluppatori di app e giochi dimostrano un’eccezionale abilità artigianale e onoriamo il meglio del meglio» dichiara Ron Okamoto, vice presidente Worldwide Developer Relations di Apple. «Ricevere un Apple Design Award è un risultato speciale e lodevole. Le onorificenze passate hanno reso alcune delle app e dei giochi più importanti di tutti i tempi. Attraverso la loro visione, determinazione e standard rigorosi, gli sviluppatori vincitori ispirano non solo i loro colleghi nella comunità degli sviluppatori Apple, ma anche tutti noi di Apple».

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo realizzato un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento, inclusi quelli che parlano delle funzioni che troveremo su iOS 14 e iPad OS 14, sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.