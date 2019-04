Tribit X1, gli auricolari true wireless comodi come AirPods: solo oggi a 29,99 euro

Tascabili, ottima resa sonora, buona autonomia e attenti alle ultime tecnologie: gli auricolari Tribit X1 sono un’eccellente alternativa ai più costosi AirPods di Apple soprattutto in questi giorni visto che, grazie ad un codice, li potete pagare solo per oggi 29,99 euro spedizione inclusa.

Per sapere come vanno vi rimandiamo alla nostra recensione, dove trovate anche alcune fotografie corredate dalle nostre impressioni d’uso. In breve sono auricolari che, per comodità, ben si confrontano con i più blasonati AirPods di Apple. Sono piccoli, la custodia è tascabilissima e sono attivi fin da subito: si sfilano dalla custodia e automaticamente si accendono e si agganciano allo smartphone via Bluetooth.

La qualità audio sorprende, la comodità nelle orecchie è pari a quella di qualsiasi altro auricolare dotato di gommino in-ear senza considerare che sono piccoli, leggeri ed è facile dimenticarsi di averli nelle orecchie. Si possono utilizzare anche in mono per rispondere al volo ad una telefonata in entrata e se si passa poi all’ascolto musicale, basta sfilare l’altro auricolare e automaticamente si vedranno, si accoppieranno tra loro e attiveranno la stereofonia.

Sono insomma una valida alternativa soprattutto dal punto di vista del prezzo. Costano infatti circa 40 euro ma se inserite il codice TRIBITX1 nel carrello ottenete uno sconto di quasi 8 euro, pagandoli sostanzialmente soltanto 29,99 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi, giovedì 25 aprile.