Ricevi gratis un bundle di accessori per iPhone. TrenDevice lo regala se acquisti un iPhone Ricondizionato entro il 7 Agosto

Su TrenDevice, a grande richiesta, è tornata la promozione dedicata agli accessori gratis. Acquistando un iPhone Ricondizionato a vostra scelta, in omaggio avrete il cavo e l’alimentatore, la cover brandizzata TrenDevice e la protezione schermo. Solo fino al 7 Agosto. Come approfittare dell’offerta?

✓ Scegliete l’iPhone che desiderate acquistare

✓ Selezionate gli accessori: cavo e alimentatore standard, cover, protezione schermo (all’interno della scheda prodotto dell’iPhone che volete acquistare)

✓ Cliccate sul pulsante “ordina” e concludete l’acquisto

L’estate mette sempre a dura prova i nostri iPhone: sale e sabbia potrebbero rovinare le scocche e gli schermi dei dispositivi. Il modo migliore per evitare questo inconveniente è sicuramente quello di proteggere le parti più a rischio, come il vetro frontale e la scocca posteriore; non c’è quindi modo migliore di prendere le dovute precauzioni con il vetro protettivo e la cover brandizzata TrenDevice. Altri due alleati fondamentali per la vostra estate “senza pensieri” sono l’alimentatore e il cavo, per ricaricare al meglio la batteria del vostro iPhone. Si tratta di prodotti nuovi e perfettamente compatibili, gratis per voi, selezionandoli nella scheda prodotto dell’iPhone che desiderate acquistare.

La scelta di iPhone Ricondizionati è molto ampia: trovate dai top di gamma Apple, come iPhone 11 Pro da soli 929,90€ e iPhone 11 da 679,90€, ai bestseller TrenDevice, come iPhone X a partire da soli 439,90€, o iPhone 8 e 8 Plus a partire rispettivamente da 279,90€ e 359,90€. Ampia disponibilità anche di iPhone 7 da 179,90€ e iPhone 7 Plus proposti in vendita da soli 269,90€.

Potete scegliere il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Soisy, per ordine minimo di 250 €. Assieme al dispositivo ricondizionato, potete acquistare anche TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Un altro importante servizio che potete acquistare nelle schede prodotto di iPhone, è Protection Plan 2 anni, pensato per chi vuole godere serenamente il proprio dispositivo ricondizionato, con ben 2 anni di assistenza tecnica. Grazie al servizio Protection Plan 2 anni, l’iPhone è coperto, per 24 mesi dall’acquisto, in caso di qualunque danno tecnico-funzionale. In caso di sinistro, TrenDevice provvederà alla riparazione o alla sostituzione del device.

Ricordatevi quindi che, fino a venerdì 7 Agosto, acquistando un iPhone a vostra scelta, in omaggio avrete il cavo, alimentatore, cover e protezione schermo. Non occorre inserire nessun codice sconto, ma dovrete aggiungere gli accessori nel carrello, assieme al vostro nuovo iPhone Ricondizionato preferito. Pagherete quindi solo il dispositivo, mentre il bundle di accessori vi verrà spedito in omaggio.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.