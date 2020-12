Sconto su kit Hue Philips con bridge e 2 lampade: 47,50 Euro

Volete risparmiare sui un sistemi di illuminazione smart, compatibile con Homekit/Siri, con Apple Watch, con Assistente Google e Amazon Alexa. Su Amazon oggi trovate in forte sconto due lampade Philips Hue e il loro bridge: solo 47,50 euro.

L’offerta principale oggi è il kit di base che prevede un gateway Hue, uno scatolotto quadrato con gli angoli arrotondati che potete collegare via ethernet al vostro router insieme a due lampade colore White che sono in grado di accendersi e spegnersi con l’automazione di scene ma anche di variare la luminosità secondo il vostro “mood” o la vostra necessità di concentrazione o relax.

Si tratta del sistema di illuminazione smart ideale per chi vuole dotarsi di lampade (fino a 50)

controllabili in remoto (anche via voce) attraverso le app di Philips stessa.

Vista la sua diffusione Philips Hue è compatibile con tutte le soluzioni domotiche che gestiscono radio Zigbee e Z-wave come Fibaro, Zipato, Hive etc… grazie a plugin ed estensioni e, grazie ad un catalogo che comprende lampadine con bianco regolabile o colori con attacchi E14, E27, GU10, Strisce led e lampade di ogni forma, dimensione e campo di utilizzazione si può dire che non ci sia ambito degli accessori per illuminazione di interni ed esterni in cui Philips non sia presente.

Una sola delle due lampade costerebbe 19,90 Euro e il bridge da solo circa 51,70 Euro. Oggi con lo trovate il kit in abbinamento a solo 47,50 anche grazie ad uno sconto nel carrello: praticamente le lampade sono regalate!