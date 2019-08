Apple e Salute: divergenze all’interno di Cupertino sui progetti futuri

Cambiamenti nella leadership e conflitti interni sul futuro della divisione Salute di Apple, avrebbero creato malcontento tra alcuni dipendenti della Casa di Cupertino.

A riferirlo è il sito CNBC che parla di “crescita di tensioni” negli ultimi mesi all’interno del team Health con dipendenti che ora avrebbero maturato una certa diffidenza nei confronti della cultura aziendale, almeno a sentire persone che preferiscono rimanere anonime. L’assistenza sanitaria è ancora una priorità in Apple ma nel gruppo che si occupa di questo settore vi sarebbero persone non contente dei compiti fin qui portati a termine.

Alcuni dipendenti, ritengono che Apple stia seguendo la direzione giusta; altri, invece, a quanto pare non sono soddisfatti del lavoro in corso, sentendosi estromessi e non in grado di portare avanti loro idee.

Quattro persone su otto sentite in proposito, riferiscono che alcuni dipendenti speravano di lavorare su grandi sfide a livello sanitario, nell’ambito della telemedicina, dei pagamenti concernenti l’assistenza sanitaria e dei dispositivi medici, ma si sono invece ritrovati a lavorare su funzionalità già esistenti pensati per utilizzatori in salute.

I Dirigenti di Apple hanno spesso dichiarato dell’impegno dell’azienda nel campo della salute, un elemento trainante essenziale per le vendite di Apple Watch che ha portato la Mela a una crescita straordinaria nel settore.

Lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, ha più volte ribadito che sarà la salite il settore nel quale Apple offrirà il più grande contribuito e per il quale potrà essere in futuro ricordata.

Un sondaggio tra i dipendenti per sondare il morale avrebbe evidenziato segnali di scontentezza, portando Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, a parlare ai dipendenti preoccupati per la situazione, e capire cos’è che ha causato questi presunti problemi, riaffermando la dedizione dell’azienda verso il gruppo. Williams è stato una figura cardine nello sviluppo di Apple Watch ed è l’uomo che nel 2016 ha spinto la Mela a esplorare con maggiore ambizione il settore Salute.