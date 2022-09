iOS 16, la tastiera con feedback aptico può ridurre l’autonomia

Il nuovo iOS 16 ha introdotto una nuova opzione di feedback aptico per la tastiera virtuale predefinita. Quando è abilitato, iPhone emette una leggera vibrazione dopo ogni tasto toccato durante la digitazione, fornendo all’utente una conferma tangibile che il pulsante è stato effettivamente premuto. La funzione è certamente utile, tuttavia ha i suoi lati negativi: Apple informa gli utenti che può influire sulla durata della batteria.

Così scrive la multinazionale di Cupertino in un documento di supporto ufficiale:

L’attivazione del feedback aptico per la tastiera potrebbe influire sulla durata della batteria del tuo iPhone

Apple non fornisce ulteriori dettagli, quindi non è chiaro esattamente quanto possa influire negativamente sulla batteria. Si noti che la modalità a bassa alimentazione non disabilita il feedback tattile, quindi l’unica opzione per gli utenti che sono preoccupati per il potenziale impatto sulla durata della batteria è quella di mantenere la funzione disattivata.

Qualsiasi funzione software attiva su un iPhone ovviamente influisce sulla durata della batteria, ma che Apple abbia ritenuto di esplicitarlo è notevole. Evidentemente, aggiungiamo noi, l’impatto negativo sull’autonomia potrebbe essere importante, o facilmente percepibile.

Ad ogni modo, chi volesse provare la funzione, scoprendo magari quanta autonomia “mangia” la funzione, potrà abilitare il feedback tattile per la tastiera, aprendo l’app Impostazioni, toccando Suoni e feedback aptico → Feedback della tastiera, infine attivando Feedback aptico. Lo stesso interruttore può essere utilizzato per disattivare la funzione in qualsiasi momento, che comunque rimane disattivata di default.

La funzione è disponibile su iPhone 8 e versioni successive funzionanti con iOS 16 o versioni successive e utilizza il Taptic Engine all’interno degli iPhone. Per chi ha installato iOS 16 questo articolo mostra le otto funzioni e impostazioni da cambiare subito.

Altre guide…

Su Macitynet trovi centinaia di tutorial su iPhone, iPad e Mac: clicca sul nome del dispositivo che ti interessa per sfogliarli tutti. Invece tutte le novità su iOS 16 sono riassunte in questo articolo.