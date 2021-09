Storage iPhone 13: secondo Ming-Chi Kuo si partirà da 128GB

A poche ore dallo Special Event del 14 settembre, evento nel corso del quale Apple dovrebbe annunciare la lineup di iPhone 13, l’analista Ming-Chi Kuo ha inviato una nota agli investitori indicando specifiche relative alla capacità di storage dei nuovi telefoni della Mela.

Secondo le indiscrezioni inviate dall’analista di TF International Securities agli investitori e riportate dal sito Macrumors, la lineup di iPhone 13 sarà offerta con capacità di storage che parte da 128GB; non sarà disponibile la variante da 64GB offerta attualmente con iPhone 12, e sarà possibile acquistare anche la variante con 1TB di capacità, la più grande mai offerta da Apple per gli iPhone.

Di seguito le versioni di iPhone e relative capacità di storage indicate da Kuo:

iPhone 13 mini e iPhone 13: 128GB, 256GB e 512GB

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max 128GB, 256GB, 512GB e 1TB

Come termine di paragone gli iPhone 12 sono offerti con le seguenti capacità di storage:

iPhone 12 mini e iPhone 12: 64GB, 128GB e 256GB

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: 128GB, 256GB e 512GB

