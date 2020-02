Apple ha affittato nuovi mega uffici a New York

Continuano i piani di espansione di Apple nella città di New York. La Mela ha affittato nuovi uffici da circa 20 mila metri quadrati, non distanti da Madison Square Garden.

A riferirlo è il New York Post spiegando che l’edificio di Midtown Manhattan è stato affittato direttamente dal proprietario; nei piani in questione ora si trova Macy’s ma proprietari di questo grande magazzino hanno deciso di trasferire la sede centrale a Long Island e il rimanente spazio di oltre 3,000 metri quadrati è disponibile per la sublocazione per circa 60$ al metro.

Fonti del giornale statunitense riferiscono che Apple ha siglato un contratto quinquennale con la possibilità di estendere lo spazio di cui ha bisogno. Pare che Apple sia anche alla ricerca di una sede più definitiva, preferibilmente un edificio con grandi spazi interni.

La firma del contratto di affitto arriva dopo vari tentativi da parte di Apple di ottenere spazi in altre zone, come ad esempio i quattro piano dell’ex ufficio postale James A. Farley, recentemente rinnovato da Vornado Realty Trust (gli stessi proprietari dell’edificio affittato ora da Apple).

Il sito Appleinsider riferisce che all’inizio del 2019 la Mela era in trattative avanzate per un edificio di 6000 mq al al numero 55 di Hudson Yards; ad agosto dello scorso anno sono circolate voci di Apple alla ricerca di una struttura da 70.000 m2. A New York City sono presenti sette Apple Store; nello stato di New York i negozi della Mela sono 22.