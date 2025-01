Il bastone con AI per non vedenti WeWALK Smart Cane 2 al CES 2025

Pubblicità

Nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas, la società londinese WeWalk presenta un nuovo bastone smart per non vedenti, di dimensioni e peso simile a quello dei classici bastoni ma in grado di offrire funzionalità avanzate per l’ausilio dei non vedenti..

WeWALK Smart Cane 2 offre funzionalità utili per la sicurezza, lo spostamento e altre che sfruttano l’AI. L’azienda produttrice afferma che il bastone in questione è frutto di esperienze di vita (il co-fondatore dell’azienda Kursat Ceylan, è cieco dalla nascita) e richieste della sua Community di utenti, elementi che hanno portato alla creazione del dispositivo con l’obiettivo di creare lo strumento migliore per le persone con handicap visivi.

È uno strumento utile per la smart mobility in grado di fornire informazioni sensoriali e feedback multimodali a persone con disabilità visive, per l’orientamento, il rilevamento di ostacoli ma non solo.

Una tecnologia di rilevamento è in grado di segnalare ostacoli indiretti con feedback aptici e sonori; è possibile porre domande premendo un pulsante e ottenere risposte dagli speaker integrati (progettati da Harman). Si possono, ad esempio, chiedere informazioni del tipo: “Dov’è il bar più vicino” o suggerimenti quando si è in vacanza in un posto nuovo.

Il bastone si collega al telefono via Bluetooth, permettendo di lasciare lo smartphone in tasca e accedere a varie funzionalità con pulsanti tattili o l’assistente vocale. Sono previste funzioni per la navigazione passo-passo, con indicazioni di vario tipo che semplificano gli spostamenti. Quando non è necessario, può anche essere ripiegato.

È possibile sfruttare servizi che offrono dettagli sui trasporti pubblici, con indicazioni per orari e fermate, esplorare il mondo intorno con feedback vocali man mano che si passa vicino a punti di interesse, accedere ad elenchi di negozi, ristoranti, ecc.

Oltre che dagli speaker integrati, in caso di ambienti rumorosi è possibile ascoltare la voce guida da cuffie o auricolari Bluetooth. Lo Smart Cane 2 di WeWALK è indicato (qui i dettagli) come resistente all’acqua piovana, ed è quindi utilizzabile indipendentemente dalle stagioni. Sul bastone sono presenti pulsanti per navigare tra i menu o attivare comandi assegnati (si può, ad esempio, indicare il proprio indirizzo o la destinazione preferita e richiamare facilmente le istruzioni per raggiungere questo obiettivo).

Non manca ovviamente l’app dedicata per iOS e Android dalla quale è possibile modificare impostazioni varie. La batteria ricaricabile è indicata come in grado di offrire circa 20 ore di autonomia.

Tra le tecnologie presenti nel bastone in questione: un sensore TOF (time-of-flight) ultrasonico in grado di determinare le distanze, un’unità di misura inerziale di rilevamento del movimento a sei assi, un microfono con modulazione della densità di impulso e un sensore della pressione barometrica, un insieme di elementi che permettono di avvisare l’utente con feedback tattili o audio.

Il produttore ha già attivato i pre-ordini e i modelli disponibili sono due: 850$ il prezzo negli USA per il bastone smart che richiede abbonamento da 4,9$$ al mese per l’assistente vocale, oppure 1150$ per l’acquisto una tantum senza costi mensili.

