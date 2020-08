Apple ha collaborato con il governo USA su un iPod segreto

Apple ha lavorato con il governo degli Stati Uniti su un iPod modificato e dunque “segreto”, come riporta un nuovo rapporto dell’ex ingegnere del software Apple, David Shayer.

Pubblicato da TidBits, nel rapporto Shayer spiega che nel 2005 il direttore del software iPod gli chiese di “aiutare due ingegneri del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti a costruire un iPod speciale”. Gli ingegneri erano infatti appaltatori di Bechtel, a sua volta grande appaltatore della difesa statunitense. Solo quattro persone in Apple erano a conoscenza del progetto in quel momento, nessuna delle quali lavora ancora nell’azienda, e non c’era traccia cartacea sul progetto perché tutte le comunicazioni avvenivano oralmente di persona.

Il team era incaricato di modificare un iPod per registrare dati grazie ad hardware personalizzato aggiuntivo. Doveva apparire e funzionare come un normale iPod, con qualsiasi dato aggiuntivo registrato sul disco rigido dell’iPod che doveva essere non rilevabile. Il ruolo principale di Shayer nel progetto era quello di supervisionare e fornire aiuto agli ingegneri di Bechtel. Agli appaltatori è stato assegnato un ufficio presso la sede centrale di Apple e per diversi mesi è stato insegnato loro come navigare e modificare il primo sistema operativo dell’iPod.

Secondo il rapporto, lo specifico dispositivo modificato era un iPod di quinta generazione, scelto per il suo case facilmente apribile e per l’ampio disco da 60 GB. Era anche l’ultimo iPod per il quale Apple non ha firmato digitalmente il sistema operativo, consentendo una più facile modifica del software.

Il Dipartimento dell’Energia è responsabile delle armi nucleari e dei programmi nucleari degli Stati Uniti e nel 2005 il suo budget era di 24,3 miliardi di dollari. Di questi, 9 miliardi di dollari erano destinati a soddisfare gli obiettivi legati alla difesa come la deterrenza nucleare.

Shayer non ha mai visto personalmente l’hardware aggiuntivo, ma crede che l’ iPod segreto sia stato modificato per funzionare come un “contatore Geiger invisibile”. Egli ipotizza che un tale dispositivo sarebbe estremamente utile per il Dipartimento dell’Energia quando conduce operazioni segrete per raccogliere prove di radioattività.

