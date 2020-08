Apple forse lancerà un Apple Watch SE nel 2021

Prendete la ricetta di successo degli iPhone SE (il primo del 2016 e l’ultimo di quest’anno) e applicatela nel settore degli smartwatch: secondo un leaker questo è proprio quello che farà Apple negli indossabili introducendo nel 2021 il suo primo Apple Watch SE.

Occorre rilevare subito che l’anticipazione arriva da un utente che si firma Komiya. Ultimamente ai leaker professionisti su Twitter piace un sacco anticipare le novità marchiate Mela morsicata, anche se in precedenza non si sono mai (o quasi mai) occupati di Cupertino. È già successo per esempio con Jon Prosser che da alcuni mesi a questa parte ha previsto accuratamente diverse novità Apple, con pochi errori. Il discorso però è diverso per Komiya perché non dispone di un curriculum di previsioni confermate: per valutare la sua attendibilità occorre così attendere ancora un po’.

In ogni caso, dal punto di vista della strategia di Apple e dell’offerta di mercato, l’idea di un Apple Watch SE è senza dubbio nelle corde di Cupertino. La descrizione offerta è ricca di dettagli: sarà proposto solo nel modello in alluminio, con 16GB di RAM e solo da 42mm, con un design datato, ma all’interno il più potente e versatile processore Apple S6 e chip wireless W4. Queste ultime due sono componenti che in realtà ancora non esistono, perché sono attese nel prossimo Apple Watch 6 di quest’anno.

In sostanza come iPhone SE di prima e seconda generazione hanno messo a disposizione degli utenti un iPhone dal prezzo più abbordabile, con all’interno componenti di ultima generazione in uno chassis dal design datato, lo stesso potrebbe avvenire con Apple Watch SE che secondo Komiya arriverà nel mese di marzo del 2021.

Apple Watch SE

– Old design

– Replacement of Series 3

– S6 & W4 chip

– All 16GB

– Only Aluminium model

– Digital Crown with haptic feedback?

– Bluetooth 5.0

– international SOS calling (only cellular model)

– Coming next March

– Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH — Komiya (@komiya_kj) August 16, 2020

Proprio come negli smartphone, con questo indossabile Apple sembra sostituirà il posto attualmente occupato a listino da Apple Watch Serie 3. Per contenere il prezzo Cupertino potrebbe non solo limitare modello, versioni e materiali, ma anche escludere alcune funzioni come per esempio l‘elettrocardiogramma e magari anche lo schermo sempre acceso.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.