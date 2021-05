Apple ha rilasciato aggiornamento a iOS 14.5.1 e iPadOS 14.5.1

A pochi giorni dal rilascio di iOS 14.5 e iPadOS 14.5, Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 14.5.1 e/iPadOS 14.5.1, update che integra “risouzioni di problemi e fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza”.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che questo aggiornamento risolve un problema relativo alla trasparenza del tracciamento da parte delle app per il quale alcuni utenti che avevano precedentemente disattivato “Richiesta tracciamento attività” in Impostazioni potevano non ricevere le richieste dalle app dopo aver riabilitato l’opzione.

L’aggiornamento fornisce anche importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti.

In un documento con dettagli sulle vulnerabilità risolte, Apple spiega che l’aggiornamento risolve un problema di corruzione della memoria e di overflow di numeri interi (Integer overflow), un problema che si verifica quando un’operazione aritmetica tenta di creare un valore numerico al di fuori dell’intervallo che può essere rappresentato con un determinato numero di cifre, sia superiore al massimo o inferiore del valore rappresentabile minimo.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.5.1



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.