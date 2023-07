Apple ha rimosso l’intervento sicurezza rapido per iOS 16.5.1 e macOS 13.4.1

Apple ha prima rilasciato e poi rimosso un update di tipo Rapid Security Response (RSR) per gli utenti di iOS / iPadOS 16.5.1 e macOS Ventura 13.4.1, aggiornamento indicato come importare per risolvere un problema di sicurezza e dunque consigliato a tutti gli utenti.

L’update è stato rimosso perché, come avevano segnalato anche noi, subito dopo l’installazione alcuni siti (es. Facebook) non funzionavano correttamente da Safari.

Il sito MacRumors segnala malfunzionamenti con Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom e altri ancora, che hanno cominciato a mostrare il messaggio “browser non supportato”. Facebook, ad esempio mostra il messaggio “Stai usando un browser non supportato. Ti abbiamo pertanto indirizzato a una versione più semplice per offrirti l’esperienza migliore”.

In attesa che Apple risolva il problema, per risolvere temporaneamente la comparsa di questo messaggio da Safari, potete fare in questo modo:

Aprite le Preferenze di Safari (menu Safari > Impostazioni) e selezionate attivate l’opzione “Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu” Dal menu “Sviluppo” in Safari selezionate la voce “User Agent” e selezionate “Google Chrome” o altro browser.

Lo User Agent serve semplicemente a identificare il browser che sta effettuando una richiesta al Web Server; selezionando una voce diversa da Safari i vari siti si comporteranno come se avessero a che fare con un browser diverso.

Su iOS / iPadOS è possibile rimuovere l’update selezionando Impostazioni > Generali: premendo sull’indicazine “versione di iOS” appare una schermata e da qui è possibile selezionare la voce “Rimuovi intervento di sicurezza”.

