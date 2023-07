Apple, intervento sicurezza rapido per iOS 16.5.1 e macOS 13.4.1 per risolvere vulnerabilità

Apple ha rilasciato un update di tipo Rapid Security Response (RSR) per gli utenti di iOS / iPadOS 16.5.1 e macOS Ventura 13.4.1, aggiornamento per risolvere un problema di sicurezza e dunque consigliato a tutti gli utenti.

Gli RSR – in italiano “interventi di sicurezza rapidi” – sono una tipologia di software per iPhone, iPad e Mac che offrono importanti miglioramenti della sicurezza tra un aggiornamento software e l’altro, ad esempio miglioramenti al browser web Safari, all’insieme del framework WebKit o ad altre importanti librerie di sistema. Possono anche essere utilizzati per limitare più rapidamente alcuni problemi di sicurezza, come quelli che potrebbero essere stati sfruttati o segnalati come esistenti.

Come verificare le impostazioni del dispositivo:

su iPhone o iPad: vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti automatici, poi assicurati che l’opzione “Interventi di sicurezza rapidi e file di sistema” sia attivata.

vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti automatici, poi assicurati che l’opzione “Interventi di sicurezza rapidi e file di sistema” sia attivata. su Mac: selezoonate dal menu Apple  la voce “Impostazioni di Sistema”; da qui fate clic su Generali nella barra laterale, poi su Aggiornamento Software a destra. Fate clic sul pulsante Mostra dettagli accanto ad Aggiornamenti automatici, poi assicuratevi che l’opzione “Installa interventi di sicurezza e file di sistema” sia attivata. Una volta applicato un intervento di sicurezza rapido, viene visualizzata una lettera dopo il numero di versione del software, come in questo esempio: macOS 13.4.1 (a).

Aggiornamento. Dopo avere installato l’update, alcuni utenti di macOS 13.4.1 segnalano che aprendo Facebook da Safari appare il messaggio “Browser non supportato” e il social è mostrato in una sorta di versione mobile.

