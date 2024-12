Apple HomeKit è in ritardo sui robot aspirapolvere

Pubblicità

La diffusione dei robot aspirapolvere forse è seconda solo a quella degli speaker smart, purtroppo gli utenti Apple che desiderano integrare il dispositivo di pulizia con il sistema di gestione della casa smart Apple HomeKit dovranno aspettare più del previsto.

In occasione della conferenza sviluppatori WWDC 2024 di giugno nello svelare iOS 18, Apple aveva anticipato che l’app Casa avrebbe supportato le funzioni principali dei robot aspirapolvere entro quest’anno.

Per tale ragione molti aspettano l’inclusione del supporto con iOS 18,2 in arrivo entro dicembre, presumibilmente l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per quest’anno.

Ma con un aggiornamento nelle note a piè di pagina, avvenuto a novembre, Apple informa che il supporto HomeKit per i robot aspirapolvere arriverà in ritardo, così ora bisognerà attendere il 2025.

Quando Apple rilascerà queste funzioni gli utenti di robot aspirapolvere compatibili potranno inserirli nei dispositivi HomeKit. Dai dispositivi e computer Apple sarà possibile consultare e gestire le funzioni principali, come le funzioni di espiazione, lo straccio, il controllo dell’alimentazione, carica residua della batteria, modalità di pulizia e così via.

Sarà possibile sfruttare i comandi vocali chiedendo a Siri di avviare il ciclo di pulizia o di pulire una stanza specifica, programmare routine e scenari e altro ancora.

Il colosso di Cupertino sta lavorando a un hub domotico che dovrebbe arrivare nel 2025.