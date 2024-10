L’hub domotico Apple somiglierà a uno dei Mac più belli di sempre

Pubblicità

Oltre al prezzo abbordabile e alle funzioni più utili in casa, il nuovo dispositivo hub Apple per la smart home punterà anche su un design molto amato dagli appassionati storici di Mac e del marchio di Cupertino: si tratta di iMac G4 proposto da Apple nei primi anni 2000 che per la sua forma originale era battezzato lampada in Italia, in USA iLamp o anche Luxo, per la somiglianza con la storica mascotte di Pixar.

Da mesi sappiano che Apple sta lavorando ad almeno due dispositivi hub per la casa smart che funzioneranno con il nuovo sistema operativo homeOS. Il modello top più potete e costoso (si prevede 1.000 dollari), dotato di braccio robotico per sostenere e orientare lo schermo, arriverà nel 2026 o successivamente.

Invece il modello dal prezzo più abbordabile è previsto in arrivo nel 2025 con schermo di formato squadrato, fissato in diagonale su una compatta base di forma semisferica. La descrizione del design somiglia a grandi linee a iMac G4 Luxo, anche se l’hub Apple in arrivo sarà molto più compatto.

Come sempre le anticipazioni arrivano da Mark Gurman che paragona forma e grandezza del display a quella di due iPhone affiancati. È ancora presto per i dettagli hardware, ma secondo Gurman nella base potrebbero essere ospitati gli speaker, procedendo con l’evoluzione di HomePod con schermo.

Grazie alla presenza del chip A18, lo stesso degli iPhone 16, il dispositivo hub per la casa potrà gestire senza problemi le funzioni Apple Intelligence. Oltre a fungere da centralina smart home, gli utenti avranno a disposizione Note, Calendario e FaceTime: sul display si potranno visualizzare foto e anche video.

Per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet