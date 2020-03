Apple lancia un programma di educazione al coding e ai diritti civili sfruttando la Realtà Aumentata

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha visitato Birmingham, in Alabama, annunciando il coinvolgimento dell’organizzazione educativa no profit EdFarm per offrire accesso a corsi di studi dedicati al coding e alla creazione, ma anche l’insegnamento dei diritti civili, sfruttando la Realtà Aumentata.

Birmingham è una citta-simbolo, balzata agli onori della cronaca internazionale tra il 1950 e il 1960 come una delle principali sedi del Movimento dei Diritti Civili; qui nel 1963 Fred Shuttlesworth – leader del locale movimento – chiese a Martin Luter King di venire per aiutarlo a porre fine alle violenze ad alla segregazione razziale.

Intervenendo all’evento organizzato da EdFarm, il CEO della Mela – riferisce Appleinsider – ha comunicato al pubblico la necessità dell’insegnamento dei diritti civili alle nuove generazioni ma anche di fornire ai giovani strumenti per imparare e sfruttare la tecnologia per “costruire un nuovo futuro per loro stessi”.

“È nella storia dei diritti civili, dell’istruzione, di questa città e della sua centralità al progetto americano di formare una più perfetta unione”, ha detto Cook. “Nella nostra comune ricerca di costruire un nuovo futuro definito dalla formazione, dall’innovazione, dalla tecnologia, dobbiamo affrontare le ingiustizie odierne con il costante impegno per l’uguaglianza che la città ha sempre incarnato”.

Una parte degli insegnamenti sui diritti civili riguarda un progetto che ha a che fare con la Realtà Aumentata. Non sono noti ancora dettagli ma Apple, a quanto pare, offrirà strumenti dedicati alla creazione che sfrutteranno esistenti toolkit come ARKit per consentire di mettere le persone al centro di esperienze AR, con contenuti che appariranno in maniera naturale davanti o dietro le persone.

Oltre al progetto sull’uso della Realtà Aumentata nell’ambito dei diritti civili, EdFarm sfrutterà i corsi di studio Everyone Can Code e Everyone Can Create per insegnare le basi della programmazione, ma anche stimolare la creatività degli studenti con progetti dedicati all’arte e altri che prevedono la possibilità di scaricare libri digitali.

EdFarm è una organizzazione non profit che fornisce assistenza alla scuola della città e allievi adulti nell’area metropolitana di Greater Birmingham. Da quest’anno, EdFarm amplierà la sua attività in tutto lo Stato.