Apple TV+ assume un ex dirigente Warner Bros

Apple sta cercando di guadagnare la sua leadership con il servizio streaming Apple TV+ e nell’ottica ha assunto JP Richards, ex dirigente di Warner Bros, che rivestirà il ruolo di capo della strategia di marketing cinematografico per Apple TV+.

Ad affermarlo è un rapporto di Deadline, che ricorda come Richards ha trascorso sei anni alla Warner Bros, iniziando come vicepresidente esecutivo del marketing digitale mondiale prima di arrivare a ricoprire il ruolo di EVP e ruoli di chief digital strategist, passando poi a co-capo del marketing mondiale. Prima di entrare alla Warner Bros, Richards ha trascorso 12 anni alla Universal, ricoprendo il ruolo di vice senior del marketing digitale.

Tra le aree che ha aiutato a guidare in quella sede si contano la Digital Marketing & Media, Strategy & Integrated Marketing, Promotional Partnerships & Alliances, Creative Content, Multi-Cultural Marketing, Branded Content & Media e Marketing/Creative Services. Proprio in quegli anni, ha supervisionato le campagne per produzioni di particolare importanza, come Wonder Woman, Aquaman, Joker, A Star is Born, IT 1 e 2, They Shall Not Grow Old, The Lego Movies, The Conjuring Series, Creed e Creed 2. Nei suoi dodici anni alla Universal, ha ideato campagne digitali per i franchise di The Bourne Identity, Fast & Furious e Cattivissimo me, tra i tanti.

In Apple, Richards riferirà al capo del marketing video Chris Van Amburg, riporta Deadline. Richards sarà certamente una pedina di particolare importanza per i piani di espansione del della piattaforma di streaming Apple TV+ con una carriera leggendaria nel marketing alle spalle. L’assunzione, ricorda il rapporto, arriva proprio nel momento in cui il servizio sta incrementando la sua libreria di film originali oltre agli spettacoli televisivi, con Apple che ha anche recentemente annunciato di voler estendere la prova gratuita di TV+ per altri sei mesi, probabilmente per compensare le carenze del catalogo di questi mesi dovute al rallentamento per i blocchi imposti dalla pandemia.

