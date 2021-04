Apple lavora a dispositivi per salotto con HomePod e Apple TV integrati

Già a marzo era emersa la prima indicazione dei lavori in corso a Cupertino per realizzare un nuovo altoparlante smart HomePod con schermo integrato: ora emergono ancora più dettagli, inclusi quelli per un nuovo dispositivo che integra le funzioni di Apple TV, HomePod e anche della telecamera FaceTime per effettuare videochiamate.

L’evoluzione di HomePod con schermo viene descritto come un dispositivo dotato di display touch, nella forma di un iPad collegato a HomePod tramite un braccio robotico. Grazie a quest’ultimo lo schermo segue sempre l’utente negli spostamenti nella stanza, con descrizioni e funzioni che ricordano molto da vicino Amazon Echo Show 10 da poco presentato.

Ancora più interessanti invece i lavori in corso su un dispositivo che rappresenta la fusione di Apple TV, HomePod e FaceTime, anche questi indicati da Mark Gurman di Bloomberg. Questa centralina per il salotto digitale mette a disposizione degli utenti l’accesso ai servizi streaming, video e film ma anche alle app e soprattutto a videogiochi. Oltre alla riproduzione di musica e audio direttamente dai proprie speaker, la presenza di una telecamera FaceTime amplierebbe l’impiego anche per le videochiamate e la sicurezza della casa con il monitoraggio a distanza.

Anche se non costituisce una novità assoluta sul mercato, in circolazione esistono già dispositivi di questo tipo di altri marchi, si tratta senza dubbio di un possibile interessante sviluppo per Apple TV. In ogni caso la testata finanziaria statunitense precisa che questo nuovo dispositivo Apple è nelle sue prime fasi di sviluppo e che potrebbe non diventare mai un prodotto in vendita. Nel frattempo, e ormai da oltre un anno circa, da Cupertino si attende un aggiornamento hardware di Apple TV che con processore più potente e forse anche con un nuovo telecomando punterebbe in modo più deciso anche sui videogiochi.

