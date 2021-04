Aspirapolvere Xiaomi Mi G9 senza fili: solo 159 euro su eBay con codice

Tra le tante offerte al momento attive su eBay c’è anche l’aspirapolvere senza fili Xiaomi Mi G9 che, salvo esaurimento scorte, grazie ad un codice sconto che trovate allegato in fondo a questo articolo vi costa meno di 160 euro.

Gode di una potenza di aspirazione di 120W, che accompagna un motore che fa 100.000 giri al minuto, capace al massimo delle sue capacità di catturare e trattenere anche sporco delle dimensioni, del peso e della consistenza di un chicco di caffè. Tutto quel che raccoglie finisce all’interno di un serbatoio con capacità di 0,6 litri che può essere completamente sganciato dall’aspirapolvere per facilitare il riversamento dello sporco nel secchio della spazzatura e tutte le parti sono lavabili (compreso il filtro, da far asciugare poi al Sole).

Al suo interno non manca, naturalmente, un filtro HEPA, con capacità di filtrazione ad alta efficienza per liquidi o gas riconosciuto come standard dall’Unione Europea. Trattandosi di un prodotto Xiaomi non manca un design moderno e minimale, ma soprattutto efficiente. Ed infatti, ottima anche la maneggevolezza, data dall’ampia maniglia e dal peso complessivo di 3,8 chilogrammi.

Al suo interno una batteria da 2.500 mAh, per altro è removibile, quindi intercambiabile quando l’energia si esaurisce, qualora non si fosse riusciti a completare la pulizia di tutta la casa. Difficile, comunque, grazie ad una autonomia stimata di 60 minuti, con modalità più potenti che la riducono a 27 e 8 minuti. La batteria si può ricaricare collegando lo spinotto dell’alimentatore in dotazione nella relativa presa, oppure direttamente quando si appende l’aspirapolvere alla parete utilizzando il dock di ricarica incluso.

Il prezzo di listino di Xiaomi Mi G9 è di 240 euro ma come dicevamo al momento lo si può comprare in offerta su Ebay a meno di 160 euro, grazie al codice sconto PITMIFEST21 da inserire direttamente nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

