Apple lavora a quattro nuovi visori successori di Vision Pro

Emergono nuovi indizi sui visori successori di Vision Pro: la presunta variante economica potrebbe essere notevolmente più economica del previsto: secondo un nuovo rapporto di DigiTimes infatti Apple starebbe cercando di dimezzare il costo dei componenti, il che dovrebbe appunto portare alla produzione di un visore dal prezzo di mercato sensibilmente più basso.

In questa sua primissima versione infatti Apple Vision Pro è un prodotto di fascia premium tanto che nel momento in cui sarà lanciato sul mercato solo in USA avrà un costo di 3.500 dollari.

Ma già da tempo si parla di versioni più economiche, se non proprio a buon mercato, anche se di recente l’affidabile analista Ming-Chi Kuo ha ritrattato queste ipotesi dando la variante low cost per spacciata ancor prima di nascere.

Quattro visori, due successori di Vision Pro

Eppure nuove indiscrezioni riaccendono la speranza: citando fonti vicine al settore, dicono infatti che Apple starebbe lavorando su ben quattro versioni di un Vision Pro di seconda generazione.

Di queste però ne saranno scelte soltanto due, e tra una e l’altra ci sarebbe una sostanziale differenza di prezzo: una rappresenterebbe quindi un aggiornamento di Vision Pro attuale, mentre l’altra sarebbe invece pensata per attirare quei clienti che bramano il visore di Apple ma non sono disposti a spenderci così tanto.

Del prezzo come dicevamo non ci sono indicazioni certe: è ancora tutto in fase di definizione e molto dipenderà da quanto Apple riuscirà effettivamente a ridurre i costi per produrlo.

Quando arriva

Secondo le voci la produzione inizierà nella seconda metà del 2024 così da lanciarlo sul mercato entro l’anno successivo. Nei prossimi mesi quindi potrebbero essere fatte scelte che determineranno poi il prezzo di vendita, e solo a quel punto si potranno fare ipotesi più precise.

Nel frattempo, anche se non è ancora arrivato, potete scoprire come funziona e a cosa serve il visore di Realtà Virtuale leggendo questo nostro articolo. Tutte le notizie su Vision Pro sono raccolte in questa sezione del nostro sito.