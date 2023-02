Apple Watch Ultra avrà uno schermo ancora più grande

Se il primo Apple Watch Ultra vi sembra già abbastanza grande, allora non avete ancora visto la seconda generazione: e ci mancherebbe pure, visto che non dovrebbe arrivare prima del 2024, ma secondo quanto sostiene la taiwanese DigiTimes, una delle sue caratteristiche distintive riguarderebbe proprio l’aumento delle dimensioni dello schermo.

Stando ai numeri parliamo di uno schermo con diagonale da 2,1 pollici, ovvero quasi il 10% più grande rispetto ai 1,93 pollici della versione attuale: a meno che non verranno ridotte le cornici, questo incremento farà diventare probabilmente il primo Apple Watch con una cassa di oltre 50 millimetri (quella dell’Ultra è da 49 mm).

Queste anticipazioni sono in linea con quelle condivise il mese scorso da Jeff Pu, analista tecnologico della società di investimenti Haitong International Securities di Hong Kong, secondo cui lo schermo dell’orologio avrà anche un altro primato, quello di adottare la tecnologia microLED.

I vantaggi di microLED

Ciò significherà una maggiore luminosità, un migliore rapporto di contrasto e minori consumi energetici rispetto agli attuali modelli con schermo OLED. Secondo la taiwanese TrendForce la tecnologia microLED potrebbe anche consentire ad Apple di offrire prodotti con «innovazioni di prodotto rivoluzionarie» che vanno dagli iPhone pieghevoli fino a futuristici occhiali AR completamente trasparenti.

Come procede l’OLED

Al momento i costi di produzione degli schermi microLED sono elevati, quindi il passaggio di Apple a questa tecnologia richiederà probabilmente dai 5 ai 10 anni prima di essere completato. Nel frattempo l’azienda sta portando a termine la transizione all’OLED. Il primo dispositivo Apple a impiegare uno schermo OLED fu proprio il primo Apple Watch nel 2015, mentre su iPhone è arrivato solo due anni dopo. Secondo numerose previsioni di analisti attendibili potremo ammirare MacBook Air e iPad Pro con schermi OLED nel 2024.

Nel frattempo

