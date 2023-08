Modern Warfare III sarà il prossimo Call of Duty

Non siamo troppo lontani dall’autunno, il che significa, oltre ai nuovi iPhone, è in dirittura di arrivo anche il prossimo Call of Duty: Activision ha confermato le voci che circolavano da tempo secondo cui l’edizione di quest’anno sarà Call of Duty: Modern Warfare III di Sledgehammer Games.

Al momento non ci sono molte altre informazioni sul prodotto, che però è accompagnato da un video teaser. Tuttavia, di recente, Activision ha lasciato intendere che, per la prima volta, i giocatori potranno trasferire oggetti come operatori, armi e pacchetti da un gioco di Call of Duty dell’anno prima (in questo caso, Modern Warfare II) al successivo.

Questa è stata una forte indicazione che il prossimo capitolo sarebbe stato, per l’appunto, Modern Warfare III e non, ad esempio, un ritorno a un’ambientazione della Seconda Guerra Mondiale.

Ad un certo punto sembrava che non ci sarebbe stato un nuovo gioco di Call of Duty quest’anno. Le segnalazioni all’inizio del 2022 suggerivano che Activision avrebbe rallentato un po’ i piani per concentrarsi su un’espansione significativa per Modern Warfare II, continuando ad aggiornare Warzone e lavorando sul prossimo gioco principale. Alla fine, l’editore ha deciso di mantenere il ritmo di rilascio di un gioco di Call of Duty a prezzo pieno ogni anno.

A febbraio Bloomberg ha riferito che Modern Warfare III avrebbe incluso mappe e modalità dell’anno scorso, pur mantenendo l’aspetto di un titolo a prezzo pieno indipendente. Scopriremo come Activision sta gestendo la transizione verso Modern Warfare III man mano che rivelerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane e mesi.

Nel frattempo, sembra sempre più probabile che Microsoft chiuda a breve l’acquisizione in corso di 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard. In tal caso, potrebbe accadere che Modern Warfare III diventi il primo titolo di Call of Duty ad essere disponibile su Xbox Game Pass il giorno del lancio.