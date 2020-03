Se possedete ancora un iPod personalizzato con una scritta un messaggio di testo inciso al laser dovete sapere che prima o poi potreste essere costretti a scegliere se conservare la dedica o procedere con un ipod sostitutivo in caso si renda necessaria una riparazione. Fortunatamente si tratta di un caso estremo che riguarda un limitato numero di utenti, visto che ormai da anni le funzioni dei lettori tascabili Apple sono affidate al più pratico e versatile iPhone o iPad.

In pratica Apple non effettua più l’incisione laser sugli iPod sostitutivi. Questo significa che se un tecnico stabilisce che il nostro dispositivo non è più riparabile e che deve essere rimpiazzato con una unità ricondizionata o rigenerata, non potremo più richiedere un nuovo dispositivo con incisione laser proveniente dalla Cina.

La nuova policy della multinazionale di Cupertino è stata captata da un messaggio interno riservato ai negozi Apple Store e anche ai centri di riparazione autorizzati ufficiali, come segnala MacRumors. Lo stop delle serigrafie vale per iPod touch, iPad nano, iPod shuffle e iPod classic, quindi dispositivi per lo più eliminati dal listino Apple ormai da anni.

L’unico ancora proposto in vendita da Apple di questa famiglia è iPod touch, che ancora oggi rappresenta il dispositivo entry level più economico per poter accedere all’universo di App Store, delle app e dei servizi in abbonamento per giochi e TV di Cupertino. Non è un caso che Apple abbia introdotto una versione con processore Apple A10 e specifiche tecniche aggiornate a maggio del 2019

Fortunatamente invece messaggi e dediche con incisione al laser si possono ancora ottenere in caso di dispositivi sostitutivi per iPad, AirPods, Apple Pencil. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPod sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli dedicati a iPhone e iPad si parte dai rispettivi collegamenti.