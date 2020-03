Il classico per Playstation 1 Castlevania: Symphony of the Night è ora su iOS e Android

Con una mossa a sorpresa, Konami ha portato il classico gioco per PlayStation 1, Castlevania: Symphony of the Night, su iOS e Android. Il titolo è stato reso disponibile per la prima volta su PlayStation nel 1997, e rivive ora sulle console portatili per eccellenza, iPhone, iPad, e dispositivi Android.

La società afferma che la nuova versione per iOS e Android è un porting completo del prodotto originale, inclusi grafica e musica originale.

L’iconico gioco dell’amata serie Castlevania arriva finalmente su cellulare. Questo porting diretto del classico gioco di ruolo d’azione per console consente di saltare, precipitare e attraversare il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard mentre si incontra una serie unica di nemici e personaggi lungo il percorso

Konami ricorda anche che il titolo è completamente compatibile con i controller di gioco MFi (Made For iPhone), subito disponibile tradotto in sei lingue, tra cui inglese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo e anche in Italiano. Castlevania: Symphony of the Night è basato su di un gameplay con scorrimento laterale bidimensionale. L’obiettivo è esplorare il castello di Dracula per sconfiggere un’entità che controlla Richter Belmont, l’autoproclamato signore del castello ed eroe degli eventi che hanno avuto luogo a Castlevania: Rondo of Blood.

Il gioco non è lineare, ma la maggior parte del castello è inaccessibile fino a quando non vengono raccolti vari oggetti e abilità, incluso il cambio di forma del personaggio, che può assumere le sembianze di un lupo, pipistrello piuttosto che di nebbia. Mentre il giocatore scopre il castello, la mappa viene aggiornata per mostrare i progressi.

Il gioco Castlevania: Symphony of the Night è disponibile a 3,49 euro su App Store, per fortuna senza acquisti in-app. Funziona sia su iPhone che su iPad ed è compatibile con iPhone 5S o versioni successive con versione iOS 9.0 o successiva. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

