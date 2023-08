Polestar 4 si guiderà da sola con Chauffeur di Mobileye

Polestar e Mobileye (comprata da Intel nel 2015 e poi quotata in borsa) collaboreranno per integrare la tecnologia di guida autonoma Chauffeur di Mobileye in Polestar 4, veicolo che sarà introdotto prima in Cina e successivamente lanciato anche a livello globale nel 2024.

La tecnologia Chauffeur verrà implementata con il supporto di ECARX e si prevede la sua possibile applicazione in futuri modelli di auto Polestar. Mobileye, ricordiamo, è un’azienda leader nel settore dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), già installata su oltre 150 milioni di veicoli in tutto il mondo.

La Polestar 4 sarà dotata dell’ADAS basato sulla tecnologia Mobileye SuperVision, e le prime unità saranno consegnate in Cina entro la fine del 2023. In prospettiva, la tecnologia Chauffeur consentirà la guida autonoma su autostrade (“eyes-off”) e la guida automatizzata in ambienti urbani e rurali (“eyes-on”).

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha commentato che “La collaborazione con Mobileye rappresenta un passo significativo nell’evoluzione di Polestar 4. L’integrazione del sistema Chauffeur consentirà ai nostri clienti di sperimentare la guida autonoma quando lo desiderano, migliorando l’esperienza di viaggio complessiva”.

Chauffeur rappresenta un sistema di guida autonoma equiparabile al livello 3. A questo livello, i veicoli sono capaci di guidare autonomamente in determinate condizioni, monitorando sia il veicolo che il traffico. Questo vuol dire che Polestar 4, in autostrada, potrà essere guidata “senza bisogno di tenere le mani sul volante”, permettendo al conducente anche di distogliere lo sguardo dalla strada.

Polestar 4 sarà dotata della tecnologia SuperVision di Mobileye sin dal lancio in tutti i mercati, mentre il supporto Mobileye Chauffeur è previsto per Polestar 4 in un secondo momento, con dettagli e tempi precisi che verranno comunicati in futuro.

A livello estetico, Polestar 4 combina elementi di design dalla concept car Polestar Precept con le caratteristiche di una coupé e lo spazio di un moderno SUV. La prossima auto, infine, si posizionerà tra la Polestar 2 e la Polestar 3 in termini di dimensioni e prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 60.000 dollari, circa 55.000€.

