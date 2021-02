OnePlus 9 Pro forse avrà fotocamere Hasselblad

Quando si parla di camera phone non viene certamente alla mente il nome di OnePlus come uno dei protagonisti in pole position, eppure le cose potrebbero presto cambiare con il lancio di OnePlus 9 Pro. La fotocamera, infatti, sembrerebbe studiata in collaborazione con Hasselblad. Ecco le foto trapelate in rete.

Lo YouTuber Dave2D ha ottenuto le immagini di quello che sembra essere un OnePlus 9 Pro con la quad camera posteriore con marchio Hasselblad. Se l’anticipazione dovesse rivelarsi accurata, OnePlus desidera chiaramente imprimere un cambio di marcia, volendo posizionare i suoi smartphone diversamente nell’immaginario comune degli acquirenti, che adesso potrebbero prendere sul serio OnePlus 9 Pro anche per quel che concerne il reparto fotografico.

Non è certo esattamente quale sarebbe il potenziale di questo set di telecamere, anche se è lecito presumere che all’interno non si troverà un sensore Hasselblad di medio formato. Le immagini mostrano due sensori di grandi dimensioni, verosimilmente uno standard e l’altro ultra wide, insieme a due fotocamere molto più piccole che potrebbero includere un sensore macro e uno di profondità. C’è anche quello che sembra essere l’autofocus laser sopra il flash.

Questi nuovi indizi portati alla luce dallo youtuber Dave2D sembrano anche confermare le affermazioni sulla parte anteriore già emerse in precedenza, incluso il suo display curvo a 1440p con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Inoltre, questo terminale dovrebbe disporre di 11 GB di RAM (più probabilmente 12 GB nelle unità di spedizione) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Non è certo se una collaborazione con Hasselblad possa aiutare o meno il marchio, soprattutto nel settore dei camera phone, ma la mod Hasselblad per lo smartphone di Motorola ha offerto un miglioramento significativo alle foto, anche se certamente non portava a risultati paragonabili a una fotocamera di qualità da studio. Proprio come la partnership Leica di lunga data con Huawei, si tratta comunque di una mossa che potrebbe rendere il marchio OnePlus più competitivo, attirando l’attenzione di quanti ricercano un telefono con ottime capacità fotografiche.

