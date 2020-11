Apple ordina 20 milioni di iPhone delle generazioni precedenti

La carenza di nuovi componenti per iPhone 12 si aggiunge ai precedenti ritardi di produzione legati al coronavirus e così Apple si prepara a fronteggiare la domanda della stagione natalizia ordinando oltre 20 milioni di iPhone delle precedenti generazioni. Nell’elenco degli ordinativi sono inclusi iPhone 11, iPhone XR ma anche iPhone SE che è stato introdotto quest’anno. All’appello mancano però i precedenti top di gamma iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Dopo le voci sulla carenza di componentistica per i nuovi iPhone 12, una nuova voce proveniente dalla catena di approvvigionamento afferma che Apple sta rivolgendo l’attenzione ai suoi vecchi modelli di iPhone per fronteggiare la domanda. Sembra che ai fornitori sia stato chiesto di preparare oltre 20 milioni di iPhone più vecchi tra ottobre e la fine dell’anno. Si ritiene che questo aiuterà Apple sia con la domanda di acquisti natalizi, sia con le vendite all’inizio del 2021.

Di questi 20 milioni, fonti anonime “a livello esecutivo” hanno affermato che la maggior parte sono iPhone 11 e iPhone SE, come segnala Nikkei Asian Review. Si ritiene che ognuno di questi modelli abbia ricevuto quasi 10 milioni di ordini, mentre non sono stati citati numeri per gli ordinativi di iPhone XR.

La stessa fonte anonima ha poi aggiunto, tuttavia, che non sono stati ordinati iPhone 11 Pro, né iPhone 11 Pro Max; di questi, al contrario, dovrebbe essere completamente interrotta la produzione, anche perché altrimenti potrebbero cannibalizzare, o quanto meno influenzare in negativo, le vendite di iPhone 12 Pro e Pro Max. Del resto, Apple non vende più iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max, ufficialmente, ma continua a vendere iPhone 11, iPhone SE e iPhone XR.

