XCOM 2 Collection porta la guerra contro gli alieni su iPhone e iPad

Sui PC Windows e anche su Mac ha fatto storia: ora con XCOM 2 Collection la guerra di resistenza per salvare la Terra e liberarla dal controllo dell’invasione aliena approda finalmente anche su iPhone e iPad grazie a Feral. Il primo capitolo era già arrivato nel 2013.

Un porting mastodontico sotto ogni punto di vista. Non solo per l’importanza del titolo, uno dei giochi di strategia a turni più amati e divertenti di sempre. Anche i giocatori che non hanno mai amato i giochi di strategia a turni faranno fatica a staccarsi dalle missioni e dalla gestione della base e delle truppe, con momenti di tensione e adrenalina che nulla hanno da invidiare agli sparatutto in soggettiva.

Dicevamo un porting mastodontico perché Feral ha solo rivisto l’interfaccia per renderla adatta agli schermi touch: tutto il gioco, la storia e l’esperienza originale e molto altro è incluso di serie in XCOM 2 Collection per iPhone e iPad. Il titolo è accompagnato infatti da tutte e quattro le espansioni, assicurando ore e ore di divertimento.

Per giocare però occorre prestare bene attenzione ai requisiti di sistema, sono obbligatori infatti iPhone e iPad recenti e potenti, anche con tanto spazio di archiviazione libero. Per giocare su iPad bisogna avere sotto mano iPad Pro del 2017 oppure per tutti gli altri modelli si parte dal 2019 o più recenti. Invece per giocare su iPhone servono almeno iPhone 7 Plus oppure iPhone 8 Plus , mentre le versioni base di questi due modelli non sono supportati, in alternativa occorre un iPhone più recente.

Infine XCOM 2 Collection più le sue espansioni richiedono 8,5 GB di spazio, ma per iniziare l’installazione è consigliato avere a disposizione 17GB per evitare qualsiasi problema. XCOM 2 Collection per iPhone e iPad è tradotto anche in Italiano e costa 27,99 euro da questa pagina di App Store. Espansioni incluse, senza alcun acquisto in-app.