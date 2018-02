Apple perde la sfida: la serie TV fantascientifica di J.J. Abrams va a HBO

A contendersela c’era anche Apple, ma alla fine sarà HBO a trasmettere la nuova serie TV di J.J. Abrams intitolata “Demimonde”: da definire il numero di episodi, la trama è tutto un programma

Apple non trasmetterà l’agognata serie TV drammatica-fantascientifica di J.J. Abrams: a vincere la presunta guerra di offerte con le quali l’azienda si sarebbe contesa l’esclusiva è HBO, che dovrà ora pianificarne la messa in onda. Il titolo è già deciso: si chiamerà “Demimonde” e parlerà di una donna che lavora come scienziata, di suo marito e della loro giovane figlia.

A seguito di un terribile incidente automobilistico che coinvolge l’intera famiglia, la donna finisce in coma. A quel punto la figlia della coppia, probabilmente per sopperire all’improvvisa mancanza della madre, si intrufola tra i suoi attrezzi del mestiere dando un’occhiata agli ultimi esperimenti condotti nel seminterrato e misteriosamente si ritrova trasportata in un’altra dimensione nel bel mezzo di una guerra mondiale, con il pianeta che cerca di combattere una forza oppressiva. Il padre seguirà poi la figlia in questa nuova avventura.

La serie segnerà il ritorno del regista – tra gli altri, del film “Star Wars: Il Risveglio della Forza” – nel mondo delle serie TV, che non sfiorava dai tempi di Fringe (2008); al momento il numero di episodi di Demimonde – si legge sul The Hollywood Reporter – non è stato ancora definito. Ad ogni modo il fatto che sia stata HBO ad ottenere l’esclusiva per la trasmissione non sorprende: in una precedente dichiarazione, Abrams ha infatti detto di essere rimasto colpito dai risultati raggiunti da HBO con “Westword”, la serie western-thriller-fantascientifica di cui lui è il produttore esecutivo. Probabilmente tutto questo ha dato più di una sicurezza al regista nella decisione finale.