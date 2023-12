Apple pianifica il lancio di Vision Pro a febbraio

Apple sta aumentando la produzione di Vision Pro, ed è al lavoro per creare le condizioni che permetteranno l’arrivo sul mercato a febbraio.

A riferirlo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg che ritiene plausibile il lancio del visore di Realtà Virtuale / Realtà Mista a febbraio 2024.

Il redattore di Bloomberg riferisce che da alcune settimane gli assemblatori scelti da Apple stanno lavorando a pieno ritmo nelle fabbriche cinesi, e che l’obiettivo è essere operativi con gli ordini per l’inizio del prossimo anno.

Mercoledì 20 dicembre Apple ha inviato una mail agli sviluppatori incoraggiandoli a testare le loro app con gli ultimi tool di sviluppo messi a disposizione e inviare i software per le valutazioni.

Vision Pro, lo ricordiamo, permette all’utente di interagire con contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio, e di controllarli con occhi, mani e voce. Apple vuole dare vita a una nuova categoria di app di “spatial computing” che consentono di sfruttare il potenziale del visore, rendendo più sfumato il confine fra contenuti digitali e mondo fisico, creando esperienze del tutto nuove in ambito produttività, design, gaming e non solo.

Gurman riferisce che il rollout di Vision Pro sarà complesso: essendo un prodotto diverso da quanto visto finora richiede nuove strategie di vendita, con spazi dedicati negli store e addetti alle vendite preparati. Il dispositivo dispone di componenti che gli addetti dei negozi dovranno sistemare adeguatamente per permettere agli utenti di fruire correttamente delle esperienze permessa da questi dispositivi nelle dimostrazioni.

Per i dipendenti della Mela è una categoria di prodotto del tutto nuova; dovranno imparare a fare dimostrazioni e rispondere alle domande dei potenziali acquirenti.

Una rivoluzione in attesa di compiersi

Cercare di fare breccia in questo settore non è facile: chi ci ha provato finora (es. Meta con i suoi visori) non sembra essere riuscita a stuzzicare l’interesse di milioni di persone come successo a suo tempo con i telefoni o gli smartwatch; c’è ad ogni modo chi crede nelle potenzialità di questo settore, sostenendo che il “metaverso” (parola che non piace a Tim Cook) sarà la prossima frontiera della socialità digitale. L’ingresso di Apple in questo ambito è visto da molti come un modo per rivitalizzare il settore intero, finora mai uscito da quella che sembra solo una “nicchia”.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.